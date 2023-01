Enquete BBB 23: quem deve entrar no reality show?

O Big Brother Brasil 2023 está próximo de começar e possíveis nomes de participantes famosos deste ano já circulam entre os internautas. Wanessa Camargo, Key Alves, Vitão, Mariely Santos e Yasmin Brunet são alguns dos mais falados na web. Eles devem entrar no programa? Vote na enquete BBB 23!

Quem são as cotadas entre as mulheres?

A lista de mulheres cotadas que circula na web é bastante extensa. Os nomes de quem vai participar do BBB 23 incluem cantoras, atrizes globais, influenciadoras digitais e atletas. São elas:

Lívia Andrade: 39 anos, é apresentadora. Foi contratada pela Rede Globo no ano passado e atualmente é jurada do Domingão.

65 anos, atriz. Fez muito sucesso ao interpretar a personagem Dona Jura em O Clone, novela da Globo exibida em 2001. Mariely Santos: 23 anos, influenciadora digital. Conhecida por ser uma das 'gêmeas lacração' ao lado da irmã Mirella e de Mc Loma.

Quem são os cotados entre os homens?

Vitão: 23 anos, cantor. É a voz das músicas "Café", "Complicado" e "Flores". Já namorou a cantora Luísa Sonza.

24 anos, ator. Também é artista da Globo, atuando nas novelas Um Lugar ao Sol (2021), Totalmente Demais (2015) e Malhação (2017). Fernando Zor: 38 anos, cantor. Faz parte da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba.

Quando começa o BBB 23?

O BBB 23 está marcado para começar em 16 de janeiro, segunda-feira. Ainda não se sabe quando a lista oficial de participantes dessa edição irá ser divulgada, o que deve acontecer a poucos dias da estreia, como nos anos anteriores.

Tadeu Schmidt segue como apresentador da atração. Ele já anunciou algumas novidades para o programa deste ano, como a mudança no valor do prêmio. O vencedor escolhido pelo público no final do confinamento poderá levar para casa mais de R$ 1,5 milhão, de acordo com seu desempenho nas provas. Haverá também novas jogadas e regalias para para o líder, ainda não reveladas pela produção.

Paulo Vieira retorna para o Big Terapia, enquanto Dani Calabresa volta com o CAT BBB. Rafaella Tuma chega para transformar em animação os melhores momentos dos brothers.