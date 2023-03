Enquete BBB 23: quem deve ser o 11º eliminado?

Mais um paredão será formado neste domingo, 26, e três brothers vão disputar a preferência do público na enquete BBB 23. Os emparedados serão escolhidos através da indicação do líder, votação da casa, Poder Coringa e contragolpe. Quem deve ser o próximo a deixar o programa? Vote na enquete BBB 23 e dê sua opinião!

Votação da enquete BBB 23

Qual é a dinâmica dessa semana do BBB 23?

A formação do 11º paredão ocorre neste domingo, às 23h10, horário de Brasília, logo após o Fantástico. O programa terá duração de 1h30.

A dinâmica da semana do BBB 23 começa com o Anjo, que nesta semana é autoimune. Ricardo, vencedor da disputa que ocorreu na tarde de sábado, não poderá ser votado.

Em seguida, a líder Sarah Aline indicará alguém para a berlinda sem direito a Prova Bate-Volta. Essa é a segunda liderança da psicóloga, que na primeira mandou Cara de Sapato para a votação popular. Para esta berlinda, a sister já tem algumas possíveis indicações conforme conversado entre ela e Alface.

A formação do paredão continua com o vencedor da dinâmica do Globoplay, que acontece neste sábado, que irá vetar um brother de votar. Os brothers votam no confessionário em seguida.

Amanda, que arrematou o Poder Coringa, irá escolher um brother entre os menos votados para ir ao paredão. O indicado pela médica terá direito a um contragolpe e puxará outro participante para a votação popular.

Todos jogam a Prova Bate-Volta exceto o indicado pelo líder. Apenas um se salva.

Quem Sarah vai indicar ao paredão - enquete BBB 23

Sarah já está pensando em quem vai indicar ao 11º paredão. Em conversa com Ricardo, na última sexta, a psicóloga citou alguns nomes. "No fundo no fundo, eu sinto muito que eu deveria colocar a Bruna, sabe? Eu tenho essa sensação, mas quero pensar", disse.

A psicóloga também afirmou que já votou em Fred e Larissa, aliados da atriz, mas que não votou na loira pois sabia que ela não teria votos suficientes para ir ao paredão. Até agora, Bruna não levou nenhum voto ao longo dos dez paredões que já ocorreram na temporada.

Quem ainda está no BBB 23?

O BBB 23 começou em 16 de janeiro com 22 participantes. Neste ano, a casa de vidro foi feita antes do início do reality. No entanto, o programa passou por três baixas no elenco causadas por uma desistência e duas expulsões.

Restam onze participantes na disputa pelo prêmio milionário. Após as expulsões de Cara de Sapato e Mc Guimê, acusados de assediar a mexicana Dania Mendez, a produção promoveu uma repescagem com todos os eliminados exceto Fred, que não quis participar da dinâmica.

A dupla Larissa e Fred Nicácio foi a escolhida pelo público com 30,86% e 25,12% dos votos, respectivamente. Ambos retornaram para a casa mais vigiada do Brasil sem imunidade e sem participar da Prova do Anjo e do Líder nesta semana. Eles só voltam a disputar as provas na próxima semana.

Ainda estão na disputa pelo prêmio: Aline Wirley (cantora e ex-Rouge); Amanda (médica); Bruna Griphao (atriz); Cezar (enfermeiro); Domitila Barros (ativista social e modelo); Fred Nicácio (médico e apresentador); Gabriel Santana (ator); Larissa (personal trainer); Marvvila (cantora); Ricardo (biomédico); Sarah Aline (psicóloga).

Quem já saiu do BBB 23?

1º paredão: Marília foi eliminada na enquete BBB 23 com 52,70% dos votos contra Fred Nicácio.

2º paredão: Gabriel deixou a casa com 53,30% dos votos contra Domitila Barros e Cezar.

3º paredão: Tina foi eliminada com 54,12% dos votos contra Cezar e Gabriel Santana.

4º paredão: Paula foi saiu do BBB 23 com 72,4% dos votos contra Amanda, Mc Guimê e Bruno.

5º paredão: Cristian deixou o programa ao somar 48,32% dos votos contra Ricardo e Fred.

6º paredão: Gustavo saiu do BBB 23 com 71,78% dos votos contra Fred Nicácio e Domitila Barros.

7º paredão: Fred Nicácio foi eliminado com 62,94% dos votos contra Cara de Sapato e Cezar.

8º paredão: Key Alves deixou a casa com 56,76% em uma disputa com Sarah Aline e Domitila Barros.

9º paredão: Larissa foi eliminada com 66,75% dos votos na enquete BBB 23 contra Ricardo, Domitila Barros e Cezar.

10º paredão: Fred saiu do jogo com 50,23% dos votos contra Domitila Barros e Gabriel Santana.