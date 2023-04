Enquete BBB 23 quem sai: Domitila Barros deve ser eliminada?

Domitila Barros está em mais uma enquete BBB 23 oficial. No paredão pela sétima vez, a Miss Alemanha agora enfrenta duas sisters do quarto Deserto e precisa que seus fãs a ajudem a permanecer no jogo, já que também é um dos nomes favoritos para chegar na final. A ativista social merece ficar? Vote!

Quem é Domitila Barros do BBB 23?

Domitila Barros é mais um dos grandes destaques da temporada. A ativista social é recordista de paredões desta edição, enfrentando a votação popular sete vezes.

Desde o começo do jogo, a sister se tornou um dos principais alvos da casa. Ela entrou na casa formando dupla com Cezar, mas os dois se desentenderam muitas vezes ao longo da temporada - o enfermeiro até mudou de quarto após chamar a ativista social de falsa. Apesar das brigas, os dois também sempre acabavam se resolvendo.

Domitila sempre jogou junto do quarto Fundo do Mar e manteve uma aliança com Fred Nicácio, seu maior parceiro de jogo. Ela também era próxima de Sarah Aline e Key Alves, também eliminadas. Agora seu único aliado é Ricardo, que antes fazia parte do grupo Deserto mas trocou de quarto após desentendimentos.

A Miss Alemanha teve muitos atritos dentro da casa, principalmente com Fred e Bruna Griphao. Foi ela quem apertou o botão que levava ao Quarto Branco e puxou o jornalista com ela, mas acabou perdendo a disputa pela imunidade e carro 0km.

Já com Bruna, a rivalidade das duas se arrasta desde as primeiras semanas do programa, quando a atriz vetou a ativista social de uma das provas. Desde então, a discordância entre eles só aumentou ao longo do jogo.

Domitila também é rival de Larissa, que se ofendeu com algumas falas da Miss Alemanha. As duas conversaram após o retorno da personal trainer ao game, e a sister pediu desculpas.

A modelo está perto de bater o recorde de paredões e presenças na enquete BBB 23 de toda a história do Big Brother Brasil. Ela está em segundo lugar, atrás apenas de Babu Santana (BBB 20), indicado 8 vezes.

Dinâmica da semana BBB 23

O público tem até a noite de terça para votar no Gshow em quem deve deixar o programa. A eliminação ocorrerá ainda durante o início do programa, que está em 'modo turbo'.

Depois da 16ª eliminação, os brothers remanescentes participam de mais uma Prova do Líder e formam um novo paredão. Mais um participante deixa a casa na quinta-feira.

Mais detalhes da dinâmica dos próximos dias serão explicados durante as edições de hoje e amanhã pelo apresentador Tadeu Schmidt.

