Enquete quem vai ganhar o BBB 22: campeão será definido dia 26 de abril

Temporada vai terminar antes do final do mês de abril e vencedor levará carro além de prêmio em dinheiro.

A final da vigésima segunda temporada do Big Brother Brasil será no dia 26 de abril. Falta pouco para que os três finalistas do programa sejam definidos, mas o que realmente queremos saber é: quem deve levar a bolada de R$ 1,5 milhão para casa? Vote na enquete quem vai ganhar o BBB 22 do DCI e opine sobre quem merece ser coroado campeão!

Enquete quem vai ganhar o BBB 22

Enquete quem vai ganhar o BBB 22 ARTHUR

GUSTAVO

ELIEZER

JESSI

SCOOBY

PAULO ANDRÉ

DOUGLAS Vote

Quem vai ganhar o BBB 22?

Arthur é apontado como quem vai ganhar o BBB 22 em todas as enquetes que consultamos até o momento – Faixa das 11hoo desta sexta-feira (15). O brother está na liderança da parcial do UOL e também das três enquetes publicadas pelo DCI sobre o assunto.

Na enquete do UOL, que contabiliza mais de 56 mil votos, Arthur tem quase a metade dos votos. O brother soma sozinho 47,62%. O segundo lugar é de Pedro Scooby, que tem 26,30%, uma diferença de 21,32% para o percentual de Arthur.

O Top 3 fica completo com Jessilane, que aparece com 14,88% dos votos para ser quem ganha o BBB 22 na enquete. A sister não havia conquistado os primeiros lugares das parciais do UOL até esta reta final de programa, a popularidade da professora de biologia aumentou nos últimos dias, depois que perdeu suas aliadas na casa e passou pelo acampamento BBB, em que era obrigada a morar no jardim do confinamento.

Dos dias 12 a 14 de abril, o DCI publicou três enquetes sobre a final do programa: “quem deve ser finalista no BBB 22”, “quem deve ganhar o BBB 22 após a saída de Natália” e “Arthur deve ganhar?”. Em todas, o favoritismo de Arthur é alto.

Na parcial sobre quem deve ser finalista, Arthur soma 83,44% dos mais de 1100 votos computados até então. Ele é seguido por Jessilane, que tem 7,31%, e Paulo André, que soma 4,32%.

Na outra enquete sobre quem deve ganhar, publicada após a eliminação de Natália, Arthur aparece em primeiro com 76,16% dos mais de 2100 votos contabilizados. Em segundo vem Paulo André com 14,07% e depois aparece Jessilane com 6,03%.

Por último, na enquete “Arthur deve vencer o BBB 22”, a opção “Sim, ele deve ser campeão” vence disparado com 97,23% dos mais de 5700 votos computados.

Arthur foi o mais votado pelo público no paredão falso do Big Brother Brasil, veja como foi o retorno:

Quem não vai ganha o reality show

A enquete sobre quem é o mais odiado do BBB 22 e não deve ganhar a temporada também está a todo vapor no UOL. A parcial apresenta Gustavo em primeiro lugar com 23,78% dos 21.901 votos contabilizados até o momento.

O brother está nessa posição de mais odiado há algum tempo e é indicado pela parcial da enquete como quem tem poucas chances de ganhar o BBB 22. Apesar de serem indicados como os possíveis finalistas nas parciais sobre os vencedores da temporada, Pedro Scooby e Arthur Aguiar estão empatados com 17,32% cada na parcial sobre os adiados.

Em seguida vem Paulo André, com 16,90% e depois Jessilane com 16,80% dos votos. Em penúltimo aparece Eliezer, com 6,70% e Douglas Silva está em último com apenas 1,18%.

