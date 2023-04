Última Enquete BBB 23: quem sai hoje no 12º paredão?

Amanda, Domitila Barros, Larissa e Marvvila estão no 12º paredão, que desta vez é reverso. Os fãs devem votar na enquete BBB 23 em quem eles querem que fique no programa e não seja eliminada. O resultado será anunciado no programa desta terça-feira, 4.

Votação enquete BBB 23

Parcial UOL aponta saída de Marvvila

A enquete BBB 23 aponta uma votação acirrada, mas com pouca desvantagem para Marvvila. A sister tem 23,31% dos mais de 200 mil votos e é a menos votada entre as quatro emparedadas, com grandes chances de deixar o programa na noite de hoje.

Larissa, Domitila e Amanda estão com um percentual um pouco maior de votos, mas bastante próximas. A personal trainer soma 25,76%, seguida da Miss Alemanha com 25,74% e da médica com 25,20%. Com menos de 1% de diferença entre elas, as sisters têm se revezado entre o primeiro, segundo e terceiro lugar.

A enquete BBB 23 UOL não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que acontece exclusivamente pelo Gshow.

Larissa: 25,76% Domitila Barros: 25,74% Amanda: 25,20% Marvvila: 23,31%

Como votar no BBB 23 para eliminar hoje?

O público pode votar no BBB 23 até a noite desta terça-feira, enquanto o programa ao vivo estiver no ar. O apresentador Tadeu Schmidt anuncia o nome do eliminado no final da edição de hoje.

Enquanto isso, os internautas seguem votando no Gshow. É possível participar inúmeras vezes, basta ter uma conta Globo.com.

Passo 1: acesse o Gshow (https://gshow.globo.com/). Também é possível baixar o aplicativo na App Store ou Google Play;

Passo 2: clique na enquete BBB 23 'quem você quer que fique no BBB 23?' para ser redirecionado para a página de votação;

Passo 3: antes de prosseguir, o sistema irá pedir que você faça login em sua conta Globo.com. Se você já é cadastrado, ótimo! É só inserir seu e-mail e senha e prosseguir.

Se não, você terá que se registrar na plataforma. Clique em 'cadastre-se', insira os dados solicitados e concorde com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 3: feito isso, você já pode votar. Clique no nome da sister que você quer que fique no programa e depois faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'.

Passo 4: aguarde o sistema computar o voto. Para participar mais de uma vez, clique em 'votar novamente'.

VEJA TAMBÉM