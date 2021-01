BBB 21: Boninho revela que ainda falta 6 participantes para elenco

Neste domingo (10), Boninho publicou um vídeo no Instagram, que como sempre, contou com muitas perguntas dos fãs do programa, que estão muito ansiosos por qualquer spoiler que o diretor da Globo possa dar sobre o BBB 21. Nos comentários, Boninho revelou que o elenco da temporada ainda não está completo e contou o número de participantes que ainda precisam ser confinados.

A edição logo terá sua estreia, segundo o que foi divulgado pela produção do programa, no dia 25 de janeiro, e a ansiedade para conferir o elenco da temporada não para de crescer.

Elenco do BBB 21

Nos comentários da publicação que fez no Instagram, no último domingo (18), o diretor revelou que ainda faltam alguns nomes para o elenco da temporada estar completo. Um fã questionou Boninho se ainda dava tempo de participar do confinamento e brincou: “posso arrumar minhas malas em minutos”.

“Faltam poucos para encerrar o time completo no confinamento! Acho que uns 6”, contou o chefão do BBB 21.

Boninho desclassificou famosos

Nos comentários da mesma publicação, Boninho foi questionado sobre os famosos que ficam sugerindo nas redes sociais que estarão no BBB 21, o diretor revelou que já desclassificou algumas celebridades que estavam cotadas para a temporada.

“Você bem que podia desclassificar os famosos que ficam dando a entender que vão estar no BBB 21“, sugeriram ao diretor, “Já tiramos três”, revelou o chefão do reality.

