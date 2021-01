BBB 21: saiba qual a novidade que a produção divulgará dia 8

Assim que o ano de 2021 começou, logo no dia 1 de janeiro, a produção do Big Brother Brasil, que está a todo vapor, soltou um mistério. Nas redes sociais, foi informado que no dia 8 de janeiro, sexta-feira, vai rolar novidade sobre a nova temporada do reality da TV Globo. “Vamos começar a conhecer o BBB 21?”, escreveram no Twitter do programa..

Boninho e Tiago Leifert não soltaram nenhum spoiler sobre o que pode ser essa novidade, mas já te adiantamos algumas coisas que podem acontecer na edição e o que pode ser revelado na sexta-feira.

Vamos começar a conhecer o #BBB21? 👀 Eu tenho novidades pra te contar… e a primeira é essa.

👉 Save the date: 08/01/2021 👈 #RedeBBB pic.twitter.com/Jxn9VQlTCd — Big Brother Brasil (@bbb) January 1, 2021

BBB 21 terá Casa de Vidro?

Nas redes sociais, algumas especulações rolaram sobre a novidade e alguns fãs do programa chegaram a sugerir que no dia 8 de janeiro uma Casa de Vidro poderia ser anunciada, no entanto, Boninho revelou no Instagram que a edição desse ano não contará com isso. Será que essa resposta foi uma pista falsa do diretor do programa?

Dia 8 pode ter anúncio de participantes

Geralmente a produção do reality anuncia os participantes da edição próximo à data de estreia. O BBB 21 começará no dia 25 de janeiro, então ainda estamos um pouco longe do início da temporada, porém, como a edição está sendo muito aguardada, pode ser que o público conheça em breve alguns participantes da edição. Podemos ter revelação de algum membro do time pipoca ou um dos famosos do grupo camarote.

Leia também: vídeo mostra quem serão os participantes anônimos, diz colunista

Ex-participantes estarão no BBB 21?

No Instagram, Boninho foi questionado sobre a participação de ex-BBBs na edição. “Pode tudo”, disse o diretor do programa, sem dar mais detalhes.

Será que no dia 8 de janeiro o BBB 21 divulgará o nome de algum ex-participante que estará na edição?

Novidade pode ser decoração da casa

Uma ação da produção do programa reuniu influenciadores digitais na casa antes do confinamento começar em 2020. Famosos nas redes como Foquinha, Blogueirinha, personagem de Bruno Matos, Thaynara OG, entre outros, passaram um tempo no local, puderam filmar a decoração da edição e “brincar de BBB”. Com a pandemia do covid-19, dificilmente isso acontecerá antes do início do BBB 21, pois seria necessário que todos os convidados passassem dias confinados antes que pudessem se encontrar no local em que é gravado o programa, no entanto, é possível que a decoração da casa, que muda todos os anos, seja revelada no dia 8.

Tiago Leifert, algum apresentador da Rede BBB, um ex-BBB ou um influenciar digital, pode ser chamado para mostrar o confinamento para o público. Quem aí tem vontade de fazer uma tour pela casa do BBB 21?.

