BBB21: confira o Instagram de cada participante da edição

Na última terça-feira (19), tivemos a chance de conhecer o tão aguardado elenco do BBB21. Durante a programação da Globo, fomos conhecendo, de dois em dois, os participantes que estão nos grupos pipoca e camarote. Mesmo que o vídeo de apresentação dure apenas alguns segundos, muitos deles já começaram a ganhar novos seguidores nas redes sociais antes mesmo do início do programa.

No caso dos famosos convidados para participarem do reality, não é difícil encontrá-los no Instagram ou Twitter, já que as contas tem visibilidade, porém quando falamos dos anônimos, nem sempre é tão fácil de achá-los, já que nos deparamos com vários fakes e novas páginas de fãs. Mas não fique aflito, fomos atrás dos @s de todos os participantes do BBB21 para você poder seguir as contas oficiais sem medo.

Qual o Instagram dos participantes do BBB21?

No total, foram anunciados 20 participantes para a edição, se nada mudar, após os testes finais do covid-19, ou se não rolar nenhuma desistência, ou participação surpresa, esses serão os rostos que veremos durante toda a nova temporada do programa. Veja como achar cada um no Instagram:

Carla Diaz

A atriz tem 30 anos e já atuou na Globo, Record e SBT. Com 2,6 milhões seguidores, o Instagram de Carla do BBB21 é: @carladiaz

Karol Conka – BBB21

A cantora tem 34 anos, 1,6 milhões seguidores no Instagram e foi a primeira participante do camarote a ser anunciada: @karolconka

Caio

O participante é do grupo dos anônimos, é fazendeiro e tem 32 anos. O Instagram dele até o momento tem 76,5 mil seguidores e é: @afiune_caio

Arthur

O primeiro anunciado do BBB21 é professor de Crossfit, tem 26 anos e já soma 239 mil seguidores na rede social. O Instagram dele é: @arthurpicoli

Camilla de Lucas

A carioca é youtuber, tiktoker e influenciadora digital. Atualmente a conta oficial de Camilla tem 3,1 milhões seguidores. Instagram: @camilladelucas

João Luiz

João é de Minas Gerais, tem 24 anos e é professor de geografia. O Instagram de João Luiz do BBB21 tem 72,3 mil seguidores e é: @joaolpedrosa

Arcrebiano

Arcrebiano é modelo, tem 29 anos e é de Vila Velha, Espírito Santo. Com 112 mil seguidores, o Instagram dele é: @bilaraujjo.

BBB21 – Nego Di

Nego Di é humorista, youtuber e integrante do programa Pretinho Básico (Rádio Atlântida). O Instagram tem 1,1 milhão seguidores: @negodioficial

Juliette

A advogada e maquiadora é um dos anônimos do BBB21 que já passaram da casa dos 100 mil seguidores, a participante tem até o momento 143 mil seguidores. O Instagram dela é: @juliette.freire

Lucas Penteado – BBB21

Lucas já participou da Malhação. Além de ator, o jovem é diretor, dramaturgo, poeta, apresentador, MC e slammer. No Instagram ele tem 308 mil seguidores: @lucaskokapenteado

Kerline

Kerline é de Fortaleza, tem 28 anos e trabalha como modelo e influenciadora com 153 mil seguidores na rede social. O Instagram é: @kercardoso

Lumena

Participante do grupo pipoca do BBB21, Lumena é psicóloga e DJ, tem 29 anos e é de Salvador, Bahia. Com 91,9 mil seguidores, o Instagram de Lumena é: @lumena.aleluia

BBB21 – Rodolffo

Do time de famosos, Rodolffo é cantor sertanejo e já namorou Rafa Kalimann. Com 1,4 milhão de seguidores, o Instagram do cantor é: @irodolffo

Viih Tube

Youtuber, escritora e influenciadora digital, a paulista tem 20 anos. Com mais seguidores que todos os participantes da edição, ela soma 16,3 milhões na rede social. O Instagram da sister do BBB21 é: @viihtube

Gilberto

Doutorando em economia, o participante do grupo pipoca do BBB21 é de Pernambuco e tem 51,3 mil seguidores até agora. O Instagram dele é: @gilnogueiraofc

Pocah – BBB21

A MC nasceu no Rio de Janeiro e tem 26 anos. A segunda com mais fãs no Instagram da edição, a cantora tem 11,6 milhões seguidores na rede social: @pocah

Projota

O cantor de 34 anos é um dos famosos do grupo camarote do BBB21. Com 3 milhões de seguidores, o Instagram dele é: @projota

Thais

Thais é cirurgiã dentista e tem 27 anos. Ela integra o time dos pipoca e tem 84,8 mil seguidores. O Instagram é: @thaisfbraz

Sarah

Sarah é de Brasília, consultora de marketing digital e tem 29 anos. Até o momento, a participante tem 62,7mil seguidores. O Instagram é: @sarah_andrade

Fiuk – BBB21

Filho de Fábio Júnior e irmão da atriz Cléo Pires, Fiuk é ator, cantor e modelo. Ele tem 30 anos, 1,5 milhão de seguidores no Instagram e já atuou em projetos da Globo, como Malhação e A Força do Querer: @fiuk

