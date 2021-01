BBB21 marca maior audiência em estreia do reality em 3 anos

A estreia do BBB21, nesta segunda-feira (25), fez bem à audiência da Globo, que teve os maiores números para uma primeira noite do programa desde 2018.

Além de bater o recorde de audiência para uma noite de estreia do reality, o BBB21 também acabou com a concorrência, tendo números muito superiores aos alcançados pelas rivais Record TV e SBT.

BBB21 bate recorde de audiência

A nova edição do reality show global estava sendo aguardada há tanto tempo que ninguém mais aguentava segurar a ansiedade. Com isso, a primeira noite da nova temporada do programa da TV Globo fez altos números de audiência, consagrando-a como a maior estreia desde a edição de 2018.

Segundo dados do Ipobe da Grande São Paulo, a estreia do BBB21 atingiu 27,2 pontos de audiência, contra os quase 25 pontos do primeiro episódio da temporada de 2020 e os 22,5 pontos da estreia do Big Brother Brasil de 2019.

As rivais Record TV e SBT, tiveram números bem abaixo da Globo durante a exibição do reality de confinamento. O canal de Silvio Santos fez apenas 5,2 pontos com a transmissão do Programa do Ratinho e a Record veio logo em seguida, com 4,5 pontos.

Globoplay não aguentou acessos

E o sucesso na audiência da estreia do BBB21 não foi apenas na TV. Assim que o programa ao vivo terminou, os fãs do reality seguiram para a plataforma streaming do canal, o Globoplay, que exibe o programa 24 horas.

Além da vontade de assistir ao que acontecia com os participantes do BBB21 na casa, todo mundo estava curioso para saber como seria o andamento da primeira prova de resistência da temporada, no entanto, nem todo mundo conseguiu acessar a plataforma, que sofreu com a demanda e ficou fora do ar para alguns usuários.

só eu que tô tentando acompanhar a prova do big brother e fica dando erro na globoplay? pic.twitter.com/ogenPjhmOU — leticia com l de lerda🪐 (@eileticiia) January 26, 2021

