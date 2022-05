Horóscopo de Áries para maio: previsão para amor e trabalho

Bem-vindo a maio, Áries . Abril chegou ao fim com um eclipse estressante, e há outro este mês, querido carneiro, e um Mercúrio retrógrado também. Mas não se preocupe muito; apesar desses obstáculos cósmicos, maio é um mês abundante para você, rico em boa sorte. Pronto para o horóscopo de Áries para maio no amor e trabalho? Acompanhe o que os astros têm para você.

Horóscopo de Áries para maio na carreira e dinheiro

O signo de Áries em maio contará com uma expansão no que diz respeito ao emocional. É importante notar as motivações que direcionam para resolução de conflitos de forma pacífica, assim como buscar estabilizar a sensibilidade no seu espaço de valores e princípios básicos. Experiências referentes à arte, cura do emocional, realizados na forma de encontros com grupos serão benéficas para trazer uma sensação de pertencimento com o mundo. Serão momentos para viver, desfrutar e aprender.

Nestas vivências coletivas estarão as oportunidades para visualizar novas formas de contribuir com o coletivo através do seu trabalho, por isso a importância de focar agora na aprendizagem dos temas de sensibilidade e construção de um emocional mais equilibrado e integrado às necessidades do mundo.

Este é um ótimo momento para pedir o que você quer, seja tentando algo no amor ou se afirmando profissionalmente.

Áries no amor

Quanto ao campo afetivo, Áries este mês está em posição de desfrutar e aprender acerca das emoções vivenciadas nas parcerias. É importante fazer uso da comunicação quando necessário sair das confusões emocionais, o que em maio pode acontecer com certa frequência, já que temos uma vivência ampla neste aspecto, mas se puder, aproveite os encontros de forma abundante e presente, sem se preocupar tanto com os aspectos mentais.

Leia mais histórias sobre astrologia:

Mapa Astral: o que é e como ajuda a entender a nossa vida?

Como ler o Mapa Astral