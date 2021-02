Se prepare geminiano, pois março vai ser um mês acelerado pra você! Você estará em um ápice profissional onde todo esse movimento favorece para que você alcance rapidamente seus objetivos. Continue lendo seu Horóscopo de Gêmeos para março de 2021.

Amor e dinheiro no horóscopo de Gêmeos para março

Entre os dias 9 e 11, o Sol viaja para a sua casa da carreira; nos dias 14 e 15, Vênus viaja para a sua casa da carreira e entre os dias 29 e 31, Mercúrio que viaja para a sua casa da carreira, serão períodos excelentes para o seu crescimento profissional!

O começo do seu mês signo de gêmeos é marcado por experiências sociais interessantes e oportunidades românticas. Os casados ficarão mais próximos de quem ama e os solteiros poderão conhecer uma pessoa nova.

No dia 20, com o inicio do ano novo astrológico, essa é considerada a melhor energia para dar início a projetos deste ano. Mês oportuno para lançar seus projetos ao mundo!

Geminiano, não se esqueça de descansar bastante esse mês, a energia vai ser forte e de muita agitação, por isso é importante o equilíbrio!

É importante lembrar que sua vida amorosa não é sua vida inteira.

No dia 14, Marte entrará no seu signo e ficará por aqui o resto do mês, trazendo a dedicação dos amigos e oportunidades sociais muito prósperas e felizes. É um período que vai te trazer coragem e espírito empreendedor. Pode ser o momento ideal para começar um esporte ou atividade física em grupo!

Com esse Marte aqui, é importante cuidar com a ansiedade, a pressa e a impaciência. Tenha atenção ao dirigir e ao lidar com ferramentas que requer cuidado.

Melhores dias para o amor: 4, 5, 7, 11, 23, 26, 29, 30.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 1, 2, 7, 8, 9, 19, 23, 28.

