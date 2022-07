Horóscopo de hoje (06/07/22): previsão para quarta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 6 de julho de 2022, quarta-feira.

Horóscopo de hoje de Áries

O Horóscopo de hoje diz que a quarta-feira começa e você poderá se sentir avesso a atividades que requeiram maior esforço. Esse é um daqueles dias que você torce para que as coisas sejam mais fáceis e simples do que parecem. Talvez os resultados não correspondem ao otimismo e será preciso avançar e conquistar etapas para restabelecer a confiança! Portanto, ariano, se mantenha firme e paciente. Pode bater aquela vontade de jogar tudo pro alto, desistir e xingar todo mundo, mas sabemos que esse não é o melhor caminho!

Horóscopo de Touro

A entrada de Marte no seu signo traz um respiro, já que antes ele está em Áries à todo vapor! É interessante esse movimento astral, já que Marte representa a energia, o dinamismo e a coragem, e seu signo representa a construção, a persistência e a paciência. É um match perfeito para começar agora mesmo a se movimentar, com passos firmes, em direção daquilo que você quer construir na sua vida, em direção da realização dos seus sonhos. Pois marte no seu signo te traz inspiração, incentivo e muita força de vontade! Aproveite.

Horóscopo de Gêmeos

Mercúrio, seu planeta regente, ingressou no signo de Câncer. Esse movimento astral te ajuda a ativar a sua amorosidade na forma de se comunicar, seja pela fala ou escrita. Ainda pode ser um período super interessante para ler livros sobre comunicação não-violenta, resgatar contato com familiares e conversar mais sobre aquilo que você sente, expressando mais suas emoções para as pessoas! Então, geminiano, esse é um período onde seu lado emocional, sonhador e intuitivo estará em alta.

Horóscopo de Câncer

Com a entrada de Mercúrio no seu signo, você viverá dias de fluidez na comunicação e nas ideias! Esse é um momento bastante favorável para os estudos, expansão dos seus conhecimentos, para ouvir de forma ativa e amorosa as outras pessoas e também para falar sobre seus sentimentos e emoções de forma amorosa. Ótimos dias para um autocuidado mental, então investir em terapias das mais diversas formas pode ser muito positivo para você, canceriano. Se prepare para um período de muitas ideias!

Horóscopo de Leão

O Horóscopo de hoje diz que é uma quarta-feira bem positiva para você ir atrás de conquistar seus objetivos. Então, leonino, comece agir agora mesmo para que as coisas aconteçam na sua vida. Os aspectos astrais trazem um momento de ação, animação, criatividade e coragem para persistir no que acha que lhe convém. Excelentes oportunidades surgirão através das suas atitudes, fique atento às pessoas que se aproximarem, pois elas podem te ajudar em algo. Mas cuidado com o ego, leão.

Horóscopo de Virgem

É interessante que respeite um pouco mais o seu ritmo e não se cobre tanto, pois os astros estão num clima mais tenso e lento, te pedindo calmaria e, se possível, descanso. O conselho é que procure adiantar o que for prioridade até o início da tarde, para ficar mais tranquilo depois disso. O final deste dia está ótimo para cuidar de você, da sua casa e para tudo o que precise de mais harmonia e fluidez, como alguma conversa importante ou delicada.

Horóscopo de hoje de Libra

Libra, neste dia aspectos emocionais ou infantis podem interferir nas decisões, prejudicando o bom discernimento. Você estará dividido entre suas necessidades primárias e a necessidade de realizar suas ambições. Se possível, descanse e aja depois, pois será preciso pesar tudo muito bem, com muito cuidado, e para realizar boas escolhas é necessário estar com a mente descansada. Tenha certo cuidado também ao expressar alguma emoção, seja claro e pontual, caso contrário o outro poderá interpretar errado.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, hoje você sentirá a sua energia mudando o tom, mudando de ritmo, diminuindo um pouco! Mas é um momento excelente para lidar com tudo de forma muito mais prática e estruturada, com calma, consistência e firmeza. Os astros estão lhe trazendo mais aterramento para suas ideias e planos, aproveite esse momento para colocar energia e dedicação no que deseja construir daqui pra frente. o momento é oportuno para agir e fazer algumas “loucurinhas” bem pensadas em prol dos seus sonhos.

Horóscopo de hoje de Sagitário

Alguns imprevistos financeiros podem rolar por esses dias, é preciso se manter atento e agir de forma sábia. É aconselhável que reveja seus gastos e evite qualquer compra desnecessária. Mas fique calmo, sagitariano, não é nada que não seja revertido com um planejamento financeiro e com uma pequena contensão de gastos. Esse é um chamado do Universo para que você melhore sua relação com o dinheiro e com seus bens materiais. cuidado para não colocar essas coisas à frente dos seus sentimentos, das pessoas, dos seus sonhos… cuidado com os apegos materiais excessivos também!

Horóscopo de hoje de Capricórnio

Capricórnio, esses são dias auspiciosos para concretizar tudo o que você iniciou ou planejou. Então avalie os recursos necessários e aproveite para rever suas questões financeiras e para estudar melhor sobre investimentos, pois essa é uma área que está ganhando destaque nesse momento, dê atenção a isso. É oportuno que persista nas suas ideias, lute pelos seus desejos, mas não seja muito cabeça dura e mente fechada, isso pode te deixar rígido demais com novas possibilidades.

Horóscopo de Aquário

O Horóscopo de hoje diz que é melhor que fique mais sozinho, na sua, refletindo sobre algumas questões mais profundas e emocionais, já que a tendência do dia são atritos, disputas e conflitos de ideias. As chances de você cair numa briga são grandes. Nesse dia opte por não ficar tentando convencer o outro sobre algo que você acha certo ou melhor, pois será desgastante e não vai funcionar muito bem. É melhor que faça atividades e trabalhos mais individuais para evitar possíveis confusões, se possível.

Horóscopo de hoje de Peixes

O conselho de hoje é para que você cuide melhor das pessoas que estão próximas à você, aquelas que são importantes na sua vida! A energia desta quarta-feira favorece os afetos, as gentilezas, o carinho e o acolhimento tanto de você com os outros, quanto dos outros com você. Mas para isso será necessário se permitir acessar e demonstrar esse seu lado mais sensível e carinhoso, peixes. Você sempre está se preocupando e cuidado do outro, continue… mas também permita-se ser cuidado!