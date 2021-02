Horóscopo do dia (02/02/2021): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua terça, 2 de fevereiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Nesse dia pode ser comum os arianos se sentirem carentes e com vontade de ter alguém para compartilhar, ter alguém para estar presente na sua vida em forma de parceiro afetivo, parceiros profissionais, família ou amigos. Independente da natureza da relação, o importante é que tenha com quem trocar, com quem falar e se abrir de forma verdadeira e afetuosa.

Horóscopo de Touro

Os taurinos acordarão mais animados, bem humorados, encarando com maior leveza a rotina diária. Estarão mais receptivos ao lado bom da vida e das situações, como os afetos, a beleza, o charme e a sedução. Apodere-se dessa energia com sorriso no rosto, enxergando o lado positivo das situações. É hora que praticar o amor começando por si mesmo, faça algo que lhe dê prazer!

Horóscopo de Gêmeos

Quando você se movimenta, tudo se move junto. Perceba, essa é uma força gigantesca que você pode usar a seu favor. É como se dar conta do seu tamanho, porque você consegue mexer o mundo interior só com a sua energia – tudo depende da sua intenção e vontade. Isso é sobre reconhecimento de poder de ação e sobre grau de responsabilidade pela sua própria vida!

Horóscopo de Câncer

Ótimo dia para os relacionamentos e a união de pessoas para a realização de projetos e trabalhos. Aproveite a energia venusiana desse dia para tratamentos estéticos, corte de cabelo e compras! Hoje você poderá sentir seu senso de justiça mais apurado, pode acontecer algumas coisas a sua volta das quais você não concorde e queira reivindicar!

Horóscopo de Leão

Lua e sol fazem um aspecto harmonioso do qual deixa a autoestima dos leoninos ainda mais elevada, estarão mais dispostos a correr atrás de seus objetivos também. Essa será uma manhã animada, cheia de vigor e disposição para enfrentar qualquer contratempo. A maior clareza de uma situação poderá resulta na solução de algo que antes parecia impossível solucionar – fique atento!

Horóscopo de Virgem

É momento de se entregar e se curvar a magia da vida! Tenha fé no desconhecido e reconheça o grande mistério nas coisas da vida. Por isso é importante pro virginiano saber que nem tudo está sob o nosso controle e que muitas vezes a vida pode nos surpreender com movimentos inesperados. Pode ser que mudanças se apresentem sem explicação neste momento, mas foi você que provocou de alguma forma, e agora está se tornando concretas.

Horóscopo de Libra

A lua está no seu signo mexendo com seus sentimentos, emoções e sonhos. É momento de buscar equilíbrio interno, ponderação, cordialidade e diplomacia! Você estará mais aberta as trocas e ao convívio social, aos relacionamentos e a qualquer atividade em parceria, aliás, trabalhos em grupo renderá melhor e trará resultados significativos!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, você já pode sentir o movimento das transformações vindo. O importante é procurar estar em paz com a natureza mutável da vida e das situações e encontrar nas flutuações, nas mudanças, algum equilíbrio! Não tenha receio e nem pense em voltar, se você almeja mudar, é preciso se abrir para que esses movimentos aconteçam da melhor forma!

Horóscopo de Sagitário

Esse é um dia auspicioso, preste atenção na sua intuição e nos seus sonhos! Não descarte a resolução de um problema, principalmente se a mesma veio por um insight. Os sagitarianos estarão mais sensíveis, há otimismo, fartura, benefícios e expansão. É um dia de muita fertilidade, em todos os sentidos, use para criar coisas novas ou até mesmo se quiser engravidar.

Horóscopo de Capricórnio

Às vezes você quer amor, oportunidades, dinheiro, ou o que seja, e acha que está aberto a receber tudo isso, sendo que na verdade não está. Isso exige de você um processo de tomada de consciência de que talvez não esteja vibrando na energia daquilo que mais quer materializar, e que por isso os caminhos podem não ter se aberto ainda. É preciso preparar o seu terreno interno antes de cobrar do Universo que coisas aconteçam.

Horóscopo de Aquário

Na parte da tarde, os aquarianos se sentirão mais dispostos a encarar com determinação qualquer tipo de sacrifício, estando mais persistentes na concretização do que foi planejado anteriormente. Aproveite para colocar em dia pendencias que vem sendo postergadas há tempos, assim como realizar tarefas que sejam mais penosas de cumprir. Não deixe para depois o que pode fazer hoje! Dia produtivo.

Horóscopo de Peixes

Antes de querer tudo o que você deseja, se pergunte o quão disponível emocionalmente você tá para administrar todos os seus sonhos se realizando, e se responsa sinceramente. Respeite o processo e tome o seu tempo. Liberte suas travas. Pode ser preciso viver um momento de recolhimento, resguardo, de pegar sua energia de volta e depois buscar formas de se reconectar com o seu coração!