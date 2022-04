Horóscopo do dia (09/04/2022): previsão para sábado

Veja previsão do seu horóscopo do dia,

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 9 de abril de 2022, sábado.

Horóscopo de Áries

Áries, o seu sábado tende a ser bem tumultuado e desconfortável. As circunstâncias do momento não colaboram para o relaxamento, o recolhimento nem o entendimento. Procure ficar mais recluso e evite confusões desnecessárias. Há uma briga entre o ego e a essência.

Horóscopo de Touro

Esse pode ser um período especial, de grande conexão espiritual para você, taurino! Portanto, tire esse final de semana para se conectar com a sua intuição e com a espiritualidade para ter o amparo que deseja e as respostas que busca. Esforce-se para atingir suas metas, seus esforços farão você conseguir o que quer!

Horóscopo de Gêmeos

Esse é um final de semana em que um ciclo poderá ser finalizado, pois nas próximas semanas novos caminhos e direções estarão aparecendo no seu horizonte, geminiano. Então aprenda a desapegar daquilo que não é mais necessário manter na sua vida e aquilo que não te faz mais feliz. Limpe o que estiver ocupando um espaço desnecessário na sua vida.

Horóscopo de Câncer

Nesse momento você precisa aprender a impor alguns limites na sua vida, canceriano. Limites nos seus hábitos, nas suas relações, e nas mais diversas esferas da vida. Que tal você começar a observar com atenção quais pontos você precisa se impor mais e defender o que é importante para você?!

Horóscopo de Leão

Leonino, é hora de deixar o egoísmo e a preponderância de lado e estar disponível para ouvir mais as pessoas ao seu redor, se permitindo a aprender algo novo com quem está perto de você. O momento também favorece o amor, se há algo te incomodando, ao invés de vir com pedras na mão e vários julgamentos, ouça a pessoa amada com cuidado e carinho.

Horóscopo de Virgem

O clima muda bastante nesse dia. A fase Crescente da Lua já aponta para uma tendência ao conflito. É preciso começar a separar o que deve do que não deve receber a sua atenção, virgem! Tendo isso em mente, fique atento ao poder que a palavra tem. Ideias desencontradas, palavras ditas na hora ou do jeito errado podem atrapalhar bastante.

Horóscopo de Libra

Libra, nesse final de semana você precisará lidar com uma situação que vem tentando evitar. Sabemos que você sempre busca a harmonia e não curte muito conflitos, porém é necessário encarar de frente e se manter firme no que você acreditar ser melhor para si mesmo.

Horóscopo de Escorpião

Escorpião, o universo pede para que se afaste de pessoas que tem lhe feito mal ou que tem lhe influenciado de forma não positiva. Não é indicado manter-se próximo de quem não lhe fortalece agora. Melhor ter poucos amigos, mas os melhores, do que muitos “amigos” que só te atrasam.

Horóscopo de Sagitário

Sua manhã de sábado se inicia bem alegre e otimista! A Lua entrou na fase Crescente e é hora de colocar em prática os planos que foram gestados na Lua Nova. Aproveite que a Lua ainda se veste das cores de câncer para levar suas emoções para passear em lugares que lhe tragam boas lembranças e encontrar quem faz parte da sua família do coração.

Horóscopo de Capricórnio

Plutão e Lua se opõem, esse aspecto traz um sinal de alerta aos capricornianos. Os ânimos se exaltam e os conflitos podem sair do controle. Cautela e cuidado são essenciais para evitar riscos e problemas graves nos relacionamentos e também nos deslocamentos. Logo na sequência a Lua fica fora de curso, dificultando a resolução de problemas gerados nesse dia. Redobre a atenção.

Horóscopo de Aquário

Esse é um momento onde você deve colocar como prioridade a sua saúde e bem-estar, aquariano. Então cuide melhor de si mesmo, do seu corpo, da sua mente, das suas emoções e da sua energia! Pare de negligenciar a coisa mais importante da sua vida: você mesmo. Aproveite a energia desse final de semana e procure reorganizar a sua rotina buscando encontrar mais equilíbrio.

Horóscopo de Peixes

Os astros proporcionam uma manhã de sábado muito gostosa! Sensibilidade à flor da pele e inspiração estão presentes e te ajudam a suavizar as diferenças. Você vai sentir um clima de maior empatia e amizade no ar. Muito cuidado com a vitimização, peixes.