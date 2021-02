Horóscopo do dia (14/02/2021): previsão de domingo para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje seu domingo, 14 de fevereiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Descubra seu ascendente

Horóscopo de Áries

Neste domingo a Lua Nova entra no seu signo, trazendo novos momentos, novas possibilidades, novas oportunidades e recomeços. Ótimo dia para começar um novo ciclo, para dar inicio a um novo trabalho! Plante hoje aquilo que você quer colher na Lua Cheia. Pode ser um dia muito inspirador para organizar a sua casa, mudar as coisas de lugar, comprar algo novo.

Horóscopo de Touro

No céu hoje acontece alguns movimentos dos astros que irão te estimular a se dedicar a algumas causas coletivas, envolvendo também pessoas que você gosta. Mas fique atento, apesar de suas boas intenções se dedicando ao próximo, sempre há o risco de você acabar negligenciando suas próprias necessidades.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, você pode estar se sentindo mentalmente exausto, tire esse domingo para descansar, não pensar em nada, não se preocupar com nada. Cuidado pra você não ficar se achando na obrigação de aguentar um monte de coisas porque você merece, com a ideia de se punir por algo. Cada peso, que não é seu, que você pega pra si é algo a mais que te machuca e te prejudica.

Horóscopo de Câncer

Hoje os cancerianos poderão se sentir mais impulsivos na busca da realização de seus interesses. Se sentirão corajosos e obstinados! É um dia onde você estará mais centrado nos seus desejos, não dando muito ouvidos para opiniões de terceiros. Mas pratique a tolerância, pois o mundo não gira apenas em torno das suas vontades pessoais! Aproveite a energia agitada e pratique atividades físicas.

Horóscopo de Leão

Tudo indica ser um domingo tranquilo, de calmaria, auspicioso para você se reenergizar e buscar equilíbrio interior para a nova semana que se inicia. Vá para perto da natureza, tome um banho de mar! Reflita sobre o que precisa de mais equilíbrio na sua vida e compreenda melhor o seu tempo das coisas. Pondere melhor suas razões e suas emoções.

Horóscopo de Virgem

Virginiano, é um dia de mente fértil, muitas ideias podem surgir, muitos insights. Preste atenção em cada coisa que brotar na sua mente! A inspiração está pairando no ar para você, é um momento criativo, que te dará coragem e vontade de fazer coisas novas para mudar a sua vida. Comece o quanto antes a agir!

Horóscopo de Libra