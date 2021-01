Horóscopo do dia (17/01/2021): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje seu domingo, 17 de janeiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo do dia, domingo, 17 de janeiro de 2021

Confira a seguir como será o domingo para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 17/01.

Horóscopo de Áries (21/03 – 20/04)

Cuidado para que a sua autoestima e autoconfiança não seja abalada ou questionada por fofocas alheias. Procure confiar mais no que você pensa sobre si, dê mais atenção também ao seu lado espiritual, isso tudo é a sua base de equilíbrio e bem-estar! Saiba filtrar as opiniões que chegam até você, evitando com que elas interfiram no seu desenvolvimento.

Horóscopo de Touro (21/04 – 20/05)

A sua intuição é o seu melhor guia, escute-a sempre, pois ela te ajudará a escolher as melhores saídas nos momentos difíceis. E mantenha a sua fé e esperança nessa jornada, os obstáculos estão aí para serem vividos e superados! Como boa taurina, siga firme e determinada para alcançar o resultado final.

Horóscopo de gêmeos – (21/05 – 20/06)

É momento de focar em novos estudos e conhecimentos, busque saber mais sobre aquilo que você sempre teve curiosidade, mas nunca teve tempo de se aprofundar. Se conecte com pessoas que possuem esses conhecimentos e que estão dispostas a compartilha-los contigo. Procure saber mais sobre os assuntos que te trazem bem-estar!

Horóscopo de Câncer – (21/06 – 22/07)

Esse pode ser um dia intenso emocionalmente para os cancerianos. Muita sensibilidade, muitos sentimentos vindos à tona, muitos sonhos e, além disso, um portal espiritual estará aberto para acessa-lo. Ótimo dia para se conectar com suas crenças, sua espiritualidade e sua intuição! Se permita sentir, se quiser chorar, chore, se quiser se declarar para alguém, se declare. Alias, os casais que se diferenciam, conseguem conciliar melhor suas diferenças aqui.

Horóscopo de Leão – (23/07 – 22/08)

Ansiedade? Muitos pensamentos ao mesmo tempo? Inquietude? Ansiedade? Os astros mostram que você está vivendo um momento de muita autocobrança e autoexigência, querendo uma perfeição que não existe. Se acalme, tente tranquilizar a sua mente fazendo outras coisas mais leves. É preciso desacelerar um pouco o seu ritmo, descansar e focar em momentos de lazer!

Horóscopo de Virgem – (23/08 – 22/09)

Tire esse domingo para refletir sobre tudo de bom que você já alcançou até aqui, o tanto de gente que você já pode ajudar e colaborar de alguma forma. A prosperidade está presente na sua vida, de várias formas, não somente financeira, e é importante você reconhecer isso! Essa é uma boa fase para parcerias e sociedades, caso esteja pensando em algo!

Horóscopo de Libra – (23/09 – 22/10)

Nesse domingo reflita um pouco sobre sua vida física e material; suas finanças, seu trabalho, sua saúde, seu corpo, etc. Tem coisas aí que precisam serem desvinculadas de você, que você se apega só por vaidade. Cuidado, isso pode te atrasar demais! Não tente agradar ao público, as pessoas e afins, procure agradar a si mesma!

Horóscopo de Escorpião – (23/10 – 21/11)

Neste dia, a vontade de transformação lhe visita! Você estará inclinada a encarar de forma positiva as questões mais profundas ou que transformem a sua vida. Esta tarde estará propícia aos reencontros, seja com amigos antigos, ex-colegas de trabalho ou até mesmo ex-amores. Nada é por acaso, se abra para compreender esses reencontros!

Horóscopo de Sagitário – (22/11 – 21/12)

É tempo de manter a sua fé, a sua coragem e a sua força! Tenha atitude e confiança nas suas batalhas. Use de sua criatividade para superar cada desafio. Não tenha medo de encarar aquilo que não parece ser o certo para você, é preciso questionar e bater de frente se necessário. Aja de acordo com seus instintos!

Horóscopo de Capricórnio– (22/12 – 20/01)

Lua e sol formam um aspecto que te influenciará com maior compreensão. Aqui, entenderá mais sobre suas emoções e razões, que estarão de mãos dadas! Assim, terá uma oportunidade para conseguir ser mais claro em relação ao que sente. Não deixe nada subjetivo e cuide para que o outro não se sinta ameaçado ou com dúvidas sobre o que você sente!

Horóscopo de Aquário – (21/01 – 19/02)

Esse é um domingo auspicioso à criatividade. Explore mais o seu lado criativo, busque referencias e coisas que te inspiram. É preciso atitude e vontade de fazer acontecer, de tirar a ideia do papel, e hoje é um dia oportuno para tudo isso! Se movimente. Não leve o dia de como apenas “mais um dia”, mas sim como “o dia!”. Você tem tudo em mãos para co-criar o que quiser.

Horóscopo de Peixes – (20/02 – 20/03)

Hoje a lua encontra com netuno no seu signo, trazendo um clima de romance para o seu domingo, encantando as uniões mais próximas com uma sintonia perfeita. Terá facilidade para compreender e fazer concessões. É um bom dia também para buscar novas inspirações! Os encontros ao acaso também costumam ser muito frequentes, fique atento às “coincidências” da vida hoje.