Horóscopo do dia 18/9: confira a previsão dessa sexta

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 18/09 e veja o que os astros reservam para você.

Horóscopo do dia 18/9 para Áries – (21/03 – 20/04)

Com a energia da Lua Nova fazendo oposição com seu signo, favorece a empatia. Buscar se colocar no lugar do outro é importante para suas decisões hoje! É um dia de muito amor e que ativa muita harmonia no seu dia. O dia promete um maior romance, faça algo especial com a pessoa amada!

Horóscopo do dia 18/9 para Touro – (21/04 – 20/05)

É importante você desempenhar suas tarefas com muita calma e atenção. Observe cada parte do processo e cada detalhe, não sinta pressa pelo resultado final. Não se force, respeite seu tempo e se permita ao descanso e momentos de prazer.

Horóscopo do dia 18/9 para Gêmeos – (21/05 – 20/06)

Comunicações a mil nessa sexta! Contatos, mensagens, conversas, encontros e conhecimentos estão super favorecidos para você. Se prepare para um dia agitado no social. No campo afetivo, demonstre sentimentos através das palavras, não deixe de se expressar ou escrever algo pra pessoa que ama.

Horóscopo do dia 18/9 para Câncer – (21/06 – 22/07)

O seu dia está propício para mudanças no visual e até mudanças em casa, seja na decoração, nas cores da parede ou na disposição dos móveis. O bom gosto está em alta pra você. É um período super harmonioso no campo afetivo, então se você não estiver em um relacionamento saiba que os astros estão a seu favor para encontrar alguém bacana!

Horóscopo do dia 18/9 para Leão – (23/07 – 22/08)

Hoje é um dia poderoso de amor, harmonia e beleza pra você! É um ótimo momento para você se cuidar, ir ao salão, inovar no visual, fazer uma esfoliação no corpo ou uma hidratação no cabelo. O chamado dos astros é pra você olhar pra si com mais amor e maior valorização! Quando você se valoriza, o mundo todo te valoriza também!

Horóscopo do dia 18/9 para Virgem – (23/08 – 22/09)

É um dia de socializar, está auspicioso para novas amizades e contatos comerciais. Expressar suas ideias e sentimentos é importante para os outros saberem o que você quer e o que você precisa, afinal, até você dizer ninguém vai saber o que se passa aí dentro! O trabalho com a comunicação está em alta.

LIBRA – (23/09 – 22/10)

Com a energia da Lua Nova no seu signo, hoje é um belo dia para semear e dar pequenos passos rumo ao que você quer ver reverberar e florescer cada vez mais na sua vida. É um ótimo período para trabalhos em equipe. Busque estar na presença de pessoas agradáveis hoje, onde você pode partilhar experiencias, mas também é importante tirar uma hora do dia para cuidar de si.

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Com a energia da lua nova, essa é a hora de você dar mais atenção e valor pra sua voz interior. Sabe a intuição? Então. Quantas vezes ela já não te provou estar correta? Aproveite essa energia que nos convida a trazer o olhar pra dentro e deixe seu dia ser guiado através da sua intuição! Experimente.

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Hoje é mais indicado você ficar na sua, mais retraída e introspectiva. Não conte com grandes expectativas e desfechos de alguma situação ou trabalho. É um dia pra deixar fluir de forma tranquila, sem esperar muito das pessoas. Cuide da ansiedade, caso surja, foca na sua atual realidade e dentro de suas possibilidades.

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

Esse é um dia de limpeza e cura, se você realmente quer dar um giro na sua vida, esteja aberta a deixar ir embora tudo o que não te cabe mais, tanto a nível físico como emocional. não tente controlar, deixe apenas acontecer. Alguns processos precisam chegar ao fim hoje.

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

Hoje é importante pra você integrar as energias do elemento terra na sua vida. É bacana trazer um olhar de praticidade, sem muita enrolação, é também o momento de estruturar sua vida, dar passos consistentes desde já rumo aos seus planos futuros e encontrar a segurança, que tanto procura, em si mesma e não nos outros.

PEIXES – (20/02 – 20/03)

Hoje você vai sentir suas ideias e pensamentos meio bagunçados, tente não decidir nada importante hoje. Cuide pra não se iludir com pessoas que aparentam ser legais. É melhor ir com calma até discernir bem as coisas. Se conectar com sua espiritualidade hoje vai te ajudar a aterrar essas energias!