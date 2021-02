Horóscopo do dia 24/02/2021: previsão de quarta-feira para seu signo

Horóscopo do dia: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para 24 de fevereiro de 2021, hoje, quarta-feira.

Horóscopo de Áries

Ariano, é o momento de se planejar e tomar decisões, pois há um mundo de possibilidades para você. é preciso esforço e mente aberta para as oportunidades que o universo te trazer. Autodisciplina e constância são as palavras chaves a partir de agora. É hora de confiar mais em si, parar de depender sempre da opinião do outro. Tome suas decisões com coragem e vá em frente!

Horóscopo de Touro

Dia tenso e agitado para os taurinos, sendo difícil relaxar. Imprevistos podem tirar você do sério, mais ao anoitecer, pode tirar até seu sono. Tente relaxar, não se deixe levar por esse imediatismo. Lembre-se que no final tudo se resolve. Portanto, saiba priorizar! Hoje não é um dia pra querer abraçar o mundo e resolver tudo ao mesmo tempo, se organize!

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, cuidado com as expectativas que você tem em cima das pessoas, fique atento com as ilusões que você mesmo tem criado. É hora de voltar do mundo dos sonhos e agir de forma mais racional, calma e pé no chão. É preciso equilíbrio entre o mundo físico e o mundo da imaginação, os dois podem andar juntos! É hora de dar um passo de cada vez, sem atropelar as coisas e sem confundir seus sentimentos.

Horóscopo de Câncer

Cancerianos, hoje vocês estarão sedentos por atenção. Se sentirão brilhantes e belos. É um dia onde a autoestima estará em alta, portanto, coloque uma roupa que você ama, se maquie e tenha a certeza que você receberá muitos elogios. Seu magnetismo atrairá olhares! É, também, um bom momento para apresentações, entrevistas e tudo indica que esse será um dia de destaque para você.

Horóscopo de Leão

A lua entra em leão hoje, trazendo uma grande sensibilidade para os leoninos. Pode ser um dia mais nostálgico, onde você sentirá vontade de estar em casa ou perto dos seus familiares. É um bom momento para fazer faxina, deixar seu lar mais aconchegante e cheirosinho. As emoções estarão a flor da pele, portanto, tenha cuidado para não se ferir e se magoar com qualquer coisa.

Horóscopo de Virgem

Os astros indicam uma forte possibilidade de um novo caminho se abrir para você, até mais rápido do que você imagina. Só tenha cuidado pra não ficar preso no comodismo, apegado sentimentalmente ao passado. É hora de se entregar a coisas novas, é muitas experiências para serem vividas ainda. Busque sua liberdade e autonomia.

Horóscopo de Libra

Neste dia coisas do passado podem ressurgir, talvez pessoas, sonhos, projetos e afins. Será preciso um senso crítico e analítico para lidar com tudo isso, sem pressa e sem desespero, corte aquilo que não faz mais sentido e ressignifique aquilo que ainda pode valer a pena. Dia para ouvir sua intuição, se conectar com a sua espiritualidade e meditar.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, hoje é preciso agir com cuidado, estratégia e delicadeza. Um pequeno erro pode se tornar gigante. Observe bem, analise bem e planeje bem. Talvez você já esteja exausto, mas aguente firme. Saiba também separar o que é seu e o que é do outro, separar vida pessoal da profissional. Cuide para não levar nada pro lado pessoal, ou profissional.

Horóscopo de Sagitário

Dia de bastante trabalho. Tenha foco nas suas atividades. Você tem tudo pra ganhar destaque, portanto, não tenha medo de começar algo novo e diferente. As perspectivas de prosperar estão altas! Mas é importante ter clareza do que quer exatamente e estar disposto a percorrer um longo caminho cheio de surpresas. Siga seu coração!

Horóscopo de Capricórnio