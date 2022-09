Horóscopo do dia 6 de setembro de 2022: previsão de terça

O que está nas estrelas para você? Leia nosso Horóscopo do dia 6 de setembro de 2022, terça-feira, que o ajudam a navegar pelos altos e baixos da vida com dicas especiais para cada signo do zodíaco.

Aproveite para ver a previsão horóscopo mensal de setembro

Horóscopo do dia, terça-feira

ÁRIES

O momento astral pede por mudanças, ariano. Perceba como mudar a perspectiva é ou pode ser transformador. Algo que, muitas vezes, você considere pequeno ou bobo, pode trazer muita diferença no seu dia-a-dia. Ao invés de, também, criar uma lista enorme de afazeres que vai te gerar desgaste, visualize o que você vai celebrar por ter realizado de forma incrível! Foque naquilo que é útil e essencial para você, ao invés de focar na quantidade de tarefas. Cuidado para não cair nas suas próprias armadilhas do ego, Áries.

TOURO

Esse é um dia bem bacana para ter alguma conversa sobre o futuro ou então planejar/estudar algo que seja importante a longo prazo. O momento astral te convida a começar fazer ainda hoje o que você deseja para o seu futuro, entendendo que tudo é uma construção, que tudo passa por processos e que nada é realizado de uma hora para a outra. Então não perca mais tempo! Então, taurino, tire o dia de hoje para refletir e pense também nas mudanças que você pode fazer na sua vida a partir de agora para ter transformações significativas!

GÊMEOS

Hoje você se sentirá super bem, com a autoestima elevada e cheio de confiança para realizar suas tarefas e ir atrás dos seus objetivos. Nada vai te parar, geminiano. Use essa super energia positiva e criativa à seu favor de maneira assertiva. Cuidado para não ficar gastando de forma negativa; como por exemplo, querendo ser o centro das atenções, sair por cima, estar sempre certo, etc. Foque em criar algo, desenvolver suas ideias e dar vida aos seus projetos, pois esse momento é oportuno para isso! Porém, tenha certa cautela com questões financeiras, evite gastos inconsequentes no calor do momento.

CÂNCER

Neste dia, câncer, a determinação será sua aliada, mas a intensidade emocional que vai estar rolando pode botar as coisas a perder. A dica dos astros é: durante esse dia, tome um certo cuidado para não forçar imposições ou deixar que coisas inconscientes venham à tona. Você vai sentir tudo super aflorado e certas coisas terão o poder de te desestabilizar, então fique vigilante. Mantenha-se cauteloso também com as cobranças excessivas em questão ao seu trabalho, cuidado para não ficar achando que nada está bom ou suficiente. A sexualidade e a necessidade de intimidade também estarão intensificadas.

LEÃO

O dia de hoje lhe traz a oportunidade de fazer escolhas. Caminhos e possibilidades poderão chegar até você e você poderá decidir para qual direção deseja ou não seguir, leonino. Contudo, é aconselhável evitar tomar decisões por impulso ou sob algum tipo de pressão! É necessário que avalie muito bem seus próximos passos e reflita sobre as melhores possibilidades para esse seu momento de vida. Outra dica é: evite a teimosia e a inflexibilidade. Esteja aberto para possíveis mudanças de rota e até de ideias! É interessante também usar a energia deste dia para resolver pendências.

VIRGEM

Virgem, esse é o momento de ativar seu modo virginiano nato e se organizar; coloque no papel o que é necessário de ser feito hoje e ao longo desta semana, faça um planejamento e foque no que é prioridade HOJE. Entenda que para se sentir útil e eficiente, você não precisa fazer centenas de coisas por dia, basta fazer bem feito o que é essencial! Com seu planeta regente prestes a ficar retrógrado, pode ser interessante começar a refletir sobre sua autocobrança e se você está o tempo inteiro se sentindo culpado e pensando que deveria fazer sempre mais.

LIBRA

Libra, seu horóscopo vem te lembrar que Mercúrio, no seu signo, está prestes a ficar retrógrado, portanto, de hoje até quarta-feira são dias interessantes para adiantar aquilo que for mais importante de ser resolvido antes dessa retrogradação – contratos, compras, decisões, conversas importantes, etc. Não faça nada de forma impulsiva, apenas respeite o que você já tem certeza e se permita ter tempo para avaliar melhor o que for necessário ao longo das próximas semanas, ok? Pois depois disso, o clima astral estará mais delicado, traz imprevisibilidades e fica sujeito à muitas falhas.

ESCORPIÃO

O seu horóscopo do dia aponta para um dia importante para cuidar mais da sua saúde física, mental e emocional, escorpião. Tire um momento para observar a maneira que você tem cuidado do seu bem-estar. Este ainda pode ser um ótimo dia para ajustar e aperfeiçoar alguns hábitos da sua vida… então analise com cautela e de forma honesta. Ao mesmo tempo, esse e os próximos dias, favorecem momentos de descanso e relaxamento, escorpiano, seja na sua própria companhia ou seja na companhia de outras pessoas também.

SAGITÁRIO

O horóscopo de hoje pede para que você se conecte com a sua intuição e espiritualidade, sagitariano, pois você precisa aprender a sentir mais e racionalizar menos! Foque nas suas emoções e dê atenção sim àquilo que vem de dentro. O dia de hoje também trás boas e novas oportunidades materiais, tanto financeiras quanto profissionais. Uma nova porta poderá se abrir, esteja pronto para seguir em uma nova jornada. Também é possível receber algum reconhecimento financeiro, reajuste salarial ou um dinheiro inesperado.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, os astros lhe proporcionam novas ideias para projetos ou produtos. Esse momento é auspicioso para sair um pouco do convencional e inovar! Trazer pessoas novas para a convivência será muito estimulante, até para expandir suas perspectivas e conhecer diferentes vivências. Se tiver reuniões, busque fazê-las, se possível, em lugares inusitados, pois poderá trazer uma solução criativa para resolver assuntos que estão travados. No geral, capricórnio, esse é um dia diferenciado, para justamente procurar agir de novas maneiras.

AQUÁRIO

Aquariano, hoje os astros te mostram que você só se sentirá plenamente feliz e realizado à partir do momento que você realmente desapegar daquilo que está obsoleto em sua vida. O Universo indica que o momento de deixar para trás certas coisas é agora, então corte pela raiz o que você sabe que não agrega mais em sua vida. Esse também é um período astrológico que te traz novas possibilidades e oportunidades de viver algo diferente e novo, então deixe para trás o seu “eu” antigo, e assuma a sua nova versão, ainda mais alinhada com a sua essência.

PEIXES

Neste dia você vai se sentir em sintonia com o momento, com a vida, se sentirá fazendo parte de algo maior que você nem consegue nomear. Esse é um dia de grande sensibilidade e de bastante conexão com sua fé e espiritualidade. Excelente também para aquela reunião em que as pessoas precisam estar abertas e receptivas. E ainda, esse dia também está super favorável para encontros românticos, pisciano. Então aproveite essa terça-feira para fazer coisas que te fazem bem, elevem seu astral e que te deixam feliz.

