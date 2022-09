Horóscopo do dia 7 de setembro de 2022: previsão de quarta

O que está nas estrelas para você? Leia nosso Horóscopo do dia 7 de setembro de 2022, terça-feira, que o ajudam a navegar pelos altos e baixos da vida com dicas especiais para cada signo do zodíaco.

Aproveite para ver a previsão horóscopo mensal de setembro

Horóscopo do dia 7 de setembro

ÁRIES

Neste dia, satisfação e bem-estar rodeiam tudo em que estiver envolvido. Você se sentirá mais alegre, motivado, fazendo as coisas de boa vontade. Também estará disposto à ajudar os outros no que for preciso. Aproveite essa energia astral, pois nada irá de abalar ou desmotivar. Esse também é um período ótimo para viajar e aprofundar estudos filosóficos, Áries. Convide alguém para embarcar numa aventura inusitada, afim de trocar experiências, ter conversas profundas e conhecer novos lugares e culturas.

TOURO

O dia de hoje favorece bastante as profissões autônomas, por ter mais liberdade, sem horário fixo e sem chefe! Então, taurino, se você se encaixa nisso, é um dia muito bacana. Mas se você não se encaixa, poderá sentir essa vontade vindo à tona, de ser dono do seu próprio negócio. Esse também é um excelente momento para usufruir de ferramentas tecnológicas, ou seja, use a tecnologia à seu favor, use a internet, máquinas que tem a ver com seu trabalho e afins. Porém, tome certo cuidado com a ansiedade, é importante descansar a mente e não ficar tão obcecado com seu trabalho.

GÊMEOS

Geminiano, hoje os astros trazem impulso e coragem para a sua vida. Esse é um dia para agir com o coração e será necessário dar o primeiro passo. Então, se arrisque, gêmeos. Uma atitude sincera demonstrará firmeza de caráter. Esse também é um ótimo período para resolver assuntos de relacionamento e de parcerias. Além do mais, você estará se sentindo mais livre para seguir seus ideais e desejos, criativo para trazer inovação naquilo que for preciso e afim de ir além dos seus próprios limites. Então realmente aproveite o dia de hoje e dê aquele passo que você quer há tanto tempo.

CÂNCER

Hoje você se sentirá muito mais disposto a ser solidário e fraterno. A energia deste dia estará muito voltada ao outro, ao coletivo, aos amigos e até a causas sociais. O novo e não convencional estão à disposição. A tecnologia e os avanços com a internet motivam e trazem novas formas de negociar e se comunicar, ou seja, câncer, esse é um bom dia para estar conectado e buscando cada vez mais tecnologia para seu trabalho! É interessante também sair da rotina, pois pode ser a tônica deste período, bem como quebrar padrões. É hora de inovar e ser original, canceriano.

LEÃO

Leonino, hoje você pode acordar já meio preguiçoso, sem muita vontade de fazer as coisas e sem tantas expectativas para o seu dia. A energia está um pouco mais lenta mesmo, mas é interessante você reverter isso. Não encha sua agenda de afazeres e compromissos, mas evite ficar na inércia! Por mais que seu dia esteja num ritmo devagar e beirando ao pessimismo, esse é um momento super auspicioso para focar no seu trabalho, negócios e projetos, leão. O Universo traz abundância e boa sorte para esses aspectos, portanto, saiba aproveitar.

VIRGEM

O seu horóscopo do dia pede para manter a calma e saber fingir bem diante de certas situações ou estresses, virginiano. A vontade vai ser de gritar, brigar, partir pra cima quando você se deparar com algo errado ou que não concorde, pois as emoções estarão bem a flor da pele. No entanto, porém, é necessário manter a diplomacia e buscar harmonizar as situações, engolindo toda indignação ou raiva que sentir. A sensação que você terá é de que as pessoas estarão te desafiando, te testando, mas não é bem assim, ok? É aconselhável que direcione sua energia para a sua carreira, que estará em destaque hoje.

LIBRA

Libra, sua quarta-feira começa super otimista, calorosa e você se sentirá animado em viver esse dia. Use dessa empolgação para confiar nas coisas boas e não permitir que as situações desafiadoras te desanimem ou te abalem. Confie em si mesmo, pois você terá energia o suficiente para superar qualquer coisa ruim. Conte também com a ajuda de parceiros, amigos e familiares. Tenha atenção na sua esfera financeira, cuidado para não perder dinheiro, cair em golpes ou ser passado para trás de alguma outra forma.

ESCORPIÃO

Esse é um ótimo dia para estimular a sua criatividade e suas ideias, escorpiano. Ler livros e fazer outras atividades que te inspiram são hobbies muito bem-vindos durante esse período, pois você precisa aprender a confiar mais em seus desejos, talentos e pensamentos! Além disso, esse é um momento excelente para focar em melhorar a sua comunicação com as pessoas ao seu redor. Uma conversa e uma troca de ideias poderão ser importantes para que você tenha mais clareza sobre determinada situação. O outro poderá lhe trazer uma nova perspectiva, um novo olhar, um novo pensamento.

SAGITÁRIO

Sagitariano, esse momento é positivo para que você dê mais atenção para projetos e pessoas que lhe fazem bem! Às vezes você perde muito tempo e energia com aquilo e aqueles que, no fundo, você sabe que são um fardo. Então, sagitário, deixe um pouco de lado as suas preocupações e foque energia naquilo que lhe deixa feliz e animado para viver a vida da maneira que gosta. Ao mesmo tempo, esse é um momento para avaliar a qualidade das suas relações, sejam elas pessoais ou profissionais. Você precisa estar ciente das pessoas que são confiáveis e das que não são.

CAPRICÓRNIO

O seu horóscopo do dia pede para que mantenha a calma e a paciência neste momento. Situações desafiadoras irão surgir e exigirão muita cautela e sabedoria para serem resolvidas, capricórnio, e isso será impossível se não agir com calma e de forma ponderada. Esse também é um dia bacana para focar em adquirir novos conhecimentos e habilidades, ou pelo menos aperfeiçoar. Então ler livros ou aprender algo novo pode ser ótimo para você nesse momento. Não fique com seu intelecto estagnado, capricorniano, é interessante estar sempre se atualizando e buscando coisas novas para movimentar a mente e ampliar cada vez mais seus horizontes.

AQUÁRIO

O dia amanhece com a Lua em seu signo trazendo um momento de harmonia com suas próprias emoções, de acolhimento, compreensão e empatia. Essa é uma quarta-feira super favorável para fazer mais daquilo que aquece seu coração, que te deixa bem, além de ser bacana aproveitar essa energia para estar em ambientes e com pessoas que te passam confiança e segurança. Aquariano, esse não é um dia muito interessante para correr riscos, sair do convencional e coisas afins. Opte por fazer aquilo que já é do seu costume e busque ter um dia mais previsível.

PEIXES

Pisciano, hoje tende a ser um dia um pouco mais denso, trazendo certas inseguranças à tona, dúvidas e medos. Hoje você também poderá se sentir incerto e confuso sobre o que quer da vida, quais caminhos deseja seguir, etc. Por mais difícil que seja, tente não ficar aflito e nem ansioso diante de tantos questionamentos internos. Se o dia é de tempestade mental e interna, é aconselhável que se recolha e respeite mais suas necessidades. Evite qualquer decisão sob pressão, peixes. Esse não é um bom momento para fazer uma escolha definitiva.

+ Oração poderosa de São Miguel Arcanjo dos 3 dias