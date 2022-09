Horóscopo do dia 8 de setembro de 2022: previsão da quinta

O que está nas estrelas para você? Leia nosso Horóscopo do dia 8 de setembro de 2022, terça-feira, que o ajudam a navegar pelos altos e baixos da vida com dicas especiais para cada signo do zodíaco.

Horóscopo do dia 8 de setembro

ÁRIES

Áries, esse é um dia bastante interessante para fazer acordos, principalmente profissionais ou amorosos. Os laços entre você e as pessoas ao seu redor poderão ficar mais fortes, por isso, saiba utilizar essa energia com responsabilidade! Foque em construir essas relações (profissionais ou amorosas) com honestidade, transparência e seriedade. É aconselhável também ser objetivo sobre suas intenções e desejos nessas parcerias. Fale o que quer, mas depois ouça o que o outro deseja! Para as coisas darem certas, tem que ser uma via de mão dupla!

TOURO | Horóscopo do dia 8 de setembro de 2022

Esse tende a ser um dia tranquilo e monótono, taurino. Mas ao mesmo tempo você se sentirá seguro e confiante para agir e fazer o que for necessário. A energia astral está muito direcionada para a sua carreira e finanças, então é auspicioso que se concentre nisso. É um bom momento para dar saltos profissionais, trazer novas ideias e fazer investimentos. Porém, será importantíssimo controlar o ego, pois vão ter horas que você vai querer se sentir melhor ou mais especial que o outro e isso pode atrapalhar aquilo que realmente importa.

GÊMEOS

Gêmeos, é tempo de sair dessa energia de humilhação, rebaixamento, onde tudo é um sacrifício. Pare de encarar a vida como um grande fardo, pare de acreditar que você tem que sofrer, que tudo tem que ser conquistado somente no suor. Pare também de duvidar de si, geminiano. Hoje o Universo traz uma força imensa, é hora de se empoderar, confiar no seu potencial, nas suas ideias, em seus desejos e sonhos. Os astros trazem uma energia de vitória, conquista e bravura! Determine o que quer, onde quer chegar, e brigue por isso. Pare de aceitar migalhas.

CÂNCER | Horóscopo do dia 8 de setembro de 2022

Canceriano, o que você está evitando? Ou o que você está escondendo? O Universo te convida hoje a olhar nos olhos e enfrentar aquilo que te causa medo ou que te envergonha. Pare de criar barreiras, quando mais alto o muro que você levantar, mais dolorido e desafiador será derrubá-lo. Então tente olhar para dentro, busque autoconhecimento, acolha seus sentimentos e entenda que todos nós temos versões boas e ruins, versões das quais nos orgulhos e não. Pare de se mal tratar, seja gentil consigo. Livre-se de mágoas e remorsos.

LEÃO

Leão, hoje os astros querem saber: o que você deseja expandir em sua vida? Você tem se conectado com o que traz sentido para a sua jornada? O seu dia traz uma energia otimista e confiante, portanto, aproveite dela para expandir seus horizontes e ter clareza dessas questões. É positivo se conectar com novos estudos e viver novas experiências. Confie no chamado da sua alma para colocar em prática seus objetivos com confiança e sabedoria! Se possível, nesta quinta, saia de casa (além do escritório), movimento o corpo… movimento gera movimento!

VIRGEM | Horóscopo do dia 8 de setembro de 2022

Virginiano, hoje o Universo quer te trazer profundas reflexões acerca de eficiência, trabalho e produtividade. Primeiramente é necessário entender que estar ocupado não é o objetivo e sim O QUE está te ocupando. O trabalho que você está fazendo e a forma como você está empregando as suas horas, é relevante para você? Pode ser bem interessante aproveitar esse período para se questionar sobre a forma como você está usando o seu tempo, virgem. Muitas vezes, você pode estar infeliz por estar fazendo muita coisa, mas pouco do que você realmente gostaria. Observe se o que você tem feito nos seus dias é o que você realmente amaria fazer na sua vida!

LIBRA

É necessário que observe melhor como está a sua rotina e o seu tempo, libriano. Talvez você precise fazer pequenos ajustes. Pense no seu dia perfeito – em como seria a sua manhã, seu almoço, como fluiria todo o seu dia. Visualize o cenário ideal de uma rotina perfeita e de como você gostaria de distribuir a sua energia ao longo desse dia. Esse é um momento super favorável para realizar mudanças de hábitos, então comece agora mesmo a fazer tais ajustes! É fundamental pensar sobre isso para realizar mudanças necessárias.

ESCORPIÃO

Escorpiano, essa quinta-feira promete! Há alegria, disposição, coragem, força, empolgação, harmonia, parceria, amor e prosperidade. Sim, tudo isso num único dia. Portanto, cuidado com a dispersão, saiba usar muito bem essa linda energia para aquilo que é essencial e que importante verdadeiramente agora! É um dia super auspicioso para negociações, sociedade e parceiros profissionais, pois renderão bons frutos. Também é um lindo dia para amar, se declarar e ser feliz ao lado de alguém especial. E um momento incrível para ousar, movimentar as coisas, sair da caixinha e ir além daquilo que você pode imaginar.

SAGITÁRIO | Horóscopo do dia 8 de setembro de 2022

O momento astral está incrível para parar de procrastinar e fazer o que é preciso, sagitariano. Tire o pijama, coloque uma roupa que te inspire e faça acontecer! É importante que busque se dedicar ao longo do dia naquilo que é importante e prioridade neste momento, surfe na produtividade e praticidade dispostas à você hoje. No início da noite o clima astral fica mais intenso então é interessante desacelerar e ficar mais off, se possível. Também é aconselhável a se manter atento e ter cuidado com conflitos e desentendimentos.

CAPRICÓRNIO

Neste dia a cobrança interna e externa tende a ser grande e a solução é só cumprir com o programado. Não dá pra se comprometer com mais coisas e nem para se aventurar, capricorniano. Aja de forma consciente, com os pés no chão, condizendo com a sua realidade do momento. O importante é seguir a agenda! Nesta quinta-feira a busca pela segurança também será grande, pois você vai desejar se sentir estável. Além disso, é importante aumentar os cuidados com os dentes e coluna, que tal agendar um dentista e um ortopedista?

AQUÁRIO

Aquariano, nesta quinta-feira a ansiedade pode tomar conta da sua manhã e muitas atividades tenderão a ocorrer ao mesmo tempo ou simplesmente serem canceladas. Esse é um dia totalmente imprevisível, onde não se tem certeza de quase nada. Prestar atenção na respiração pode ser útil de duas maneiras: uma é ver se está respirando normalmente, e outra é usar a respiração para gerar tranquilidade. Sendo assim, aquário, lembre-se sempre de respirar de forma consciente! Além disso, você pode sentir tipo um bloqueio criativo, é bacana buscar novas referencias e inspirações.

PEIXES | Horóscopo do dia 8 de setembro de 2022

Durante este dia foque em resolver pendências, pisciano. Pare de tentar fugir ou ignorar certas coisas na sua vida que precisam ser esclarecidas e até mesmo finalizadas. Será preciso agir de forma prática e objetiva, sem “comer pelas beiradas”. Esse também é um momento de fazer uma limpeza daquilo que não lhe agrega mais, pois isso abrirá portas para novas experiências de vida! Portanto, abandone o que for antigo para ter acesso ao novo, com muito mais ânimo e alegria. Também é aconselhável a cuidar melhor de si mesmo e das pessoas ao seu redor. Elogie, dê carinho.