Horóscopo do dia (9/10): confira a previsão para sexta-feira

Qual a previsão do horóscopo do dia 09/10?

Confira a seguir como será a sexta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 9/10.

ÁRIES – (21/03 – 20/04)

O horóscopo do dia indica que a sexta será intensa. Assim, o dia vai te exigir equilíbrio, responsabilidade e muito comprometimento com aquilo que você escolheu seguir! Se estressar e empurrar as coisas pra de baixo do tapete não é a saída. Cuidado para não agir com agressividade. Tente trabalhar mais sozinho hoje para resolver as burocracias!

TOURO – (21/04 – 20/05)

Seu dia promete atos românticos, espere por surpresas no seu campo afetivo! Se estiver só, muito provável que receba o convite de alguém especial para um jantar. Tente desacelerar a sua mente e faça aquilo que estiver ao seu alcance somente. O que achou do seu horóscopo do dia?

GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

O horóscopo do dia indica que bom humor e alto astral vai predominar seu dia hoje, aproveite! Cuide para que ninguém de desanime ou te tire dessa vibe boa. Aproveite esse ritmo para desfazer qualquer mal entendido que tenha acontecido nos últimos dias e que te incomodou, mas sem prepotência, saiba conversar de forma educado e suave.

CÂNCER – (21/06 – 22/07)

O horóscopo do dia indica que hoje é um dia de mais empatia e conexões familiares. Buscar pessoas que nos passem mais segurança é a melhor saída para resolver quaisquer problemas nesta fase. É um ótimo período para nutrir teu corpo, cuidar da sua alimentação e ficar mais com seu filho, caso não tenha filho, esse é um dia auspicioso para engravidar! O que achou do seu horóscopo do dia?

LEÃO – (23/07 – 22/08)

Não permita que ninguém te tire do seu caminho ou que duvidem da sua capacidade, permaneça com sua força de vontade de determinação, principalmente no que diz respeito a área profissional. Os perrengues e momentos difíceis fazem parte da vida de todos, por tanto mantenha seu pensamento positivo! Curtiu o seu horóscopo do dia?

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

Excelente dia para cuidar da beleza e da saúde, também é interessante se desfazer de hábito nocivos e que atrapalham a sua vida. Aproveite a vibe desse dia para inovar em algo na sua rotina, de repente uma nova alimentação, um novo esporte ou até mesmo uma nova forma de trabalhar! O que achou do seu horóscopo do dia?

LIBRA – (23/09 – 22/10)

O horóscopo do dia indica que é melhor se envolver com pessoas mais próximas hoje, pois pode acontecer algumas insatisfações no seu dia. Haverá certos momentos que serão mais interessantes você ficar um pouco mais reservado. Evite conflitos fazendo coisas leves, finalize seu dia assistindo uma série, comendo pipoca em casa!

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Nesse dia os astros lhe convidam para desabafar, dizer para as pessoas o que é preciso, de forma amorosa, verdadeira e profunda, sem agressividade. Também é um excelente dia para resolver assuntos mal acabados, resolver coisas pendentes e que precisam de um posicionamento mais firme! O que achou do seu horóscopo do dia?

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

O horóscopo do dia indica que é preciso ter cuidado com contra tempos no campo afetivo, pode acontecer algumas discordâncias, por tanto é legal ser mais flexível hoje e não exigir tanto do parceiro. Para que aconteça as mudanças que você tanto deseja é importante administrar melhor o seu setor financeiro!

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

hoje é importante ter cuidado para não descontar as frustrações e desapontamentos em coisas não muito saudáveis. É importante você olhar para aquilo que te causou insatisfação e buscar saídas mais equilibradas e justas consigo! Busque se divertir mais, deixe a seriedade de lado um pouco. O que achou do seu horóscopo do dia?

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

O horóscopo do dia indica que é importante você começar a acreditar mais em você e no seu potencial, assim alcançará coisas gigantes na sua vida! Sua perseverança e força de vontade te farão vencer todas as barreiras e medos para alcançar seus maiores objetivos, mas antes de mais nada precisa vir a autoconfiança em primeiro lugar!

PEIXES – (20/02 – 20/03)

Hoje é um dia para deixar sua mente criativa seguir seu curso e dar soluções para àqueles problemas não solucionados até então. Se você trabalha com marketing ou publicidade, é um ótimo dia para desenvolver campanhas e ter brainstorms. O que achou do seu horóscopo do dia?