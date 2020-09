Horóscopo do dia 23/9: confira a previsão dessa quarta-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 23/9 e veja o que os astros reservam para você.

Qual a previsão do horóscopo do dia 23/9?

Confira a seguir como será a quarta para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ÁRIES – (21/03 – 20/04)

Acontece um ótimo aspecto entre Marte, que está em áries, com a Lua, trazendo aí uma energia bastante favorável para iniciar tudo o que você quer ver resolvido logo. É momento de partir para a ação, arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. Seja franca e direta para obter bons resultados hoje.

Touro (21/04 – 20/05) – Horóscopo do dia 23/9

É tempo de foco e dedicação! A energia do Sol em Libra reflete clareza no âmbito profissional. Seu dia também ganha destaque com paixão e intensidade nas relações amorosas. É importante buscar mais equilíbrio entre sua vida pessoal e trabalho!

GÊMEOS (21/05 – 20/06)

Libere um pouco essa ânsia de controlar tudo e não fique tão na defensiva, essas atitudes podem afastar pessoas e oportunidades. Busque leveza e rende-se ao fluxo natural. Sua mente está querendo ponderar demais as situações e escolhas, tente seguir mais seu coração!

CÂNCER (21/06 – 22/07) – Horóscopo do dia 23/9

Hoje os cosmos pedem para você ir com todo o gás atrás de seus objetivos. É fundamental estar presente e firme! As coisas tendem fluir muito bem para você hoje, por tanto aceite convites e fique atenta as oportunidades que poderão surgir. Aproveite este dia para agregar conhecimentos!

LEÃO (23/07 – 22/08) – Horóscopo do dia 23/9

Com a entrada do sol em libra, há uma necessidade de buscar maior harmonização nas relações em geral. Evite discussões bobas. É um ótimo período também para se reconciliar com algum familiar. Olhe para a sua volta com mais amor!

VIRGEM (23/08 – 22/09) – Horóscopo do dia 23/9

Os astros lhe favorecem ótimo dia para estudos! A mente e os pensamentos estão fluídos e evolui rápido, com isso boas ideias podem brotar. É um excelente dia para acordos e negociações, também está muito bom para reuniões e conversas de trabalho. Coloque seus conhecimentos para jogo!

LIBRA – (23/09 – 22/10)

Com Sol e Mercúrio transitando pelo seu signo, é tempo de olhar para questões sociais com maior empatia e compaixão. O que você pode fazer pelo próximo hoje? Uma palavra amiga e de carinho pode mudar o dia do outro, experimente! O dia também está incrível para reuniões e novos projetos.

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Hoje é preciso desacelerar, respirar e fazer alguma prática que lhe traga bem-estar. Seu dia pode ser agitado e te causar estresse, por tanto se acalme e não se cobre demasiadamente. Vai no seu tempo e respeite o seu humor. Se necessário fique mais introspectivo hoje.

SAGITÁRIO (22/11 – 21/12) – Horóscopo do dia 23/9

Hoje a lua passa um longo período fora de curso no seu signo, deixando sua tarde e começo de noite um pouco complicado. Nesse tempo imprevistos podem ocorrer, é necessário paciência e programar seus compromissos mais importantes para a parte da manhã! Faça somente aquilo que estiver ao seu alcance hoje.

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

O horóscopo do dia 23/9 sugere uma quarta desafiadora no âmbito social. É importante pensar muito bem antes de reagir a qualquer situação. Se puder, trabalhe sozinho hoje para evitar desarmonias. Integre paciência no transito, dirija sem pressa e paciência na fala, controle a intolerância.

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

É necessário trazer teu olhar para o meio social e fazer algo. Sua vida pode estar tranquila hoje, mas o mundo a sua volta está um caos. Auxilie no que for possível. Seja empática e doe um pouco do seu tempo. É um belo dia para deixar seu trabalho em dia e inovar de alguma forma. Curtiu seu horóscopo do dia 23/9?

PEIXES – (20/02 – 20/03)

Netuno está conjunto a Roda da fortuna, no seu signo. Esse é um período auspicioso para se conectar com a sua real felicidade, aquilo que te traz paz e prazer. Momentos de profundas reflexões podem chegar e vai ser muito importante! Busque a sua espiritualidade. Por fim, este foi o horóscopo do dia 23/9.