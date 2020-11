Horóscopo do dia: confira a previsão desse domingo, 2 de novembro

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje a sua segunda-feira, 1 de novembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Qual a previsão do horóscopo do dia 02/11?

Confira a seguir como será a segunda-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 02/11.

ÁRIES – horóscopo do dia

Seu campo afetivo estará em evidencia hoje. Fortes emoções tomarão conta de ti e a vontade de apoiar e dar carinho àqueles que ama estará muito presente no seu dia. Fortaleça esses laços e se dedique a pessoas queridas! Extravase mais suas emoções e cultive sua alegria interior. O que achou do seu horóscopo do dia?

TOURO – horóscopo do dia

Os astros lhe reservam surpresas, então seja firme naquilo que quer e acredite realmente que você merece tudo o que deseja! Coisas boas estão por vir, portanto, mantenha-se positiva. Maior harmonia e amor se fará presente em suas relações, demonstre tudo o que sente.

GÊMEOS – horóscopo do dia

A energia da lua cheia chega no seu signo hoje te fazendo transbordar! Você se sentirá ainda mais falante, ainda mais eficiente, mas também pode bater muitas indecisões. É um ótimo período para ler, aprender e ter trocas de conhecimentos! Você estará mais curiosa e com necessidade de informações.

CÂNCER – horóscopo do dia

Nesse dia você estará mais comunicativa, ótimo momento para reuniões e novas ideias. Pode também te bater uma inquietação, respire fundo e tente focar mais. A sociabilidade está em alta, busque se conectar com amigos e pessoas novas!

LEÃO – horóscopo do dia

É o momento de olhar pra dentro de si, sua alma sabe quais ajustes precisam ser feitos e colocar em prática para que as coisas não fiquem paradas. As grandes transformações e aprendizados se escondem aonde, normalmente, você não quer olhar ou encarar.

VIRGEM – horóscopo do dia

Talvez ocorra algumas situações desarmônicas no âmbito familiar, se mostre firme e tolerante perante a tais desafios, não adianta querer mudar o outro, pois tem coisas que somente o tempo resolve. Aja com calma e sabedoria, não é hora de se estressar e sair culpando todos.

LIBRA – horóscopo do dia

Belo dia por aqui! As divergências tendem a se dissipar e a harmonia se sobressair! Paira no ar o romantismo, momento de expressar seu amor e agradar seu par. Com essa vibe no céu também tende a desacelerar os problemas, tranquilizar a mente e trazer maior positividade pra vida.

ESCORPIÃO – horóscopo do dia

Mantenha seus estudos e conhecimentos em dia, isso fará a diferença para aperfeiçoar sua carreira profissional. É o momento perfeito para tomar uma iniciativa e se lançar em uma nova aventura, você verá como o universo está a seu favor.

SAGITÁRIO – horóscopo do dia

Dia de trocas e amores, a vida a dois promete maior romantismo e afeto! Os astros indicam estabilidade na relação. Proponha algo novo, uma nova aventura, alguma viagem inusitada, mas saia da rotina. Ótimo dia para fazer uma renda extra!

CAPRICÓRNIO – horóscopo do dia

Use de seu bom senso e faça tudo o que deseja. Se permaneça forte, mesmo em momentos desarmônicos, assim você irá superar desafios e obstáculos ao longo do caminho! Dê atenção a sua saúde e mente, talvez esteja faltando uma dose de autocuidado.

AQUÁRIO – horóscopo do dia

Algumas tensões podem rolar no ambiente profissional, por tanto se mantenha paciente e evite qualquer assunto que possa levar a uma discussão. Coloque os fones de ouvido e ouça uma musica que te anime! Foque nas coisas boas do seu trabalho.

PEIXES – horóscopo do dia

Conte com apoio de seus familiares para lidar com assuntos que estão lhe tirando o sono. Você poderá estar mais vulnerável a energias externas, cuide para não ser manipulada. Fortaleça o seu interior e aguce a sua intuição para saber identificar pessoas mal intencionadas. O que achou do seu horóscopo do dia?

