Horóscopo do dia: previsão para sábado, 30 de abril

Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse sábado, 30 de abril, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Neste dia, 30 de abril, acontece um Eclipse Solar Parcial, às 17h28, no signo de Touro. Esse Eclipse traz novas possibilidades, aberturas de caminho e evidência mudanças. Fiquem ligados aos sinais, insights e muito atentos a suas intuições! É também um momento de cura e transformação. Pode ser bacana você descobrir em qual casa do seu Mapa Astral que você tem o signo de Touro e pesquisar sobre quais assuntos essa casa trata, pois são esses aspectos da sua vida que estará em foco!

Horóscopo de Áries

Áries, a autenticidade e expressão honesta dos sentimentos são duas atitudes que favorecem o alívio das tensões e encorajam o rompimento de situações nocivas. Seja verdadeiro com as pessoas ao seu redor, mas também consigo mesmo! Porém, cuidado para não “passar pano” para algumas atitudes impertinentes das pessoas.

Horóscopo de Touro

Hoje acontece um Eclipse Solar no seu signo, trazendo com força mudanças significativas nos próximos 6 meses, taurino. Preste atenção naquilo que vier à tona. Fique atento nos “sins” e nos “nãos” que o universo estará evidenciando por esses dias na sua vida. Algo completamente novo pode surgir daqui pra frente.

Horóscopo de Gêmeos

Os astros vêm lhe proporcionar um sábado super alto-astral! É momento de compartilhar a felicidade. O universo traz harmonia, contentamento, tranquilidade e despreocupação. Se divirta, gêmeos. A vida está em paz, em equilíbrio, aproveite bons momentos juntos a quem se ama.

Horóscopo de Câncer

Câncer, hoje é preciso muita sabedoria para lidar com os possíveis conflitos. Sua mente está inquieta, os pensamentos super movimentados. O clima é de ataque, então cuidado para não atacar “de graça” as pessoas a sua volta. Respire fundo antes de qualquer atitude.

Horóscopo de Leão

Os períodos que você passou perrengue, dificuldades financeiras e até mesmo algumas perdas, serão superados! A abundância e a estabilidade material chegam na sua vida juntamente com esse Eclipse Solar de hoje. Daqui pra frente boas oportunidades surgirão, situações que antes não se resolviam irão se resolver. Os próximos meses vêm com foco numa mudança material, física e financeira para você.

Horóscopo de Virgem

Hoje, talvez, você se sinta perdido, confuso e limitado. Então, virginiano, ao invés de ficar irritado e forçar certas coisas, o melhor a fazer é aceitar que esse é um dia mais silencioso, mais introspectivo, onde é melhor ficar dentro da zona de conforto. Evite tomar atitudes com os pensamentos embaralhados!

Horóscopo de Libra

Dia de Eclipse e esse momento astrológico vem te chamando para olhar a vida e o mundo por uma nova perspectiva, libriano. Daqui pra frente é importante contemplar mais as coisas a sua volta, sonhar alto e enxergar além do horizonte. Esse é um dia de inspiração para correr atrás de concretizar seus verdadeiros desejos.

Horóscopo de Escorpião

Um dia bastante intenso emocionalmente para os escorpianos, já que temos um Eclipse acontecendo no signo oposto ao seu! O momento pode ser de confusão emocional e muita oscilação de humor – já avisa a galera do seu convívio. Procure não agir e nem falar nada no impulso, pois você pode mudar de opinião rapidamente depois, ou se arrepender de algo.

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, algo muito intenso poderá acontecer hoje e isso vai te magoar muito. A sensação é de que você vai perder seu chão. Sua sensibilidade emocional nesse dia está altíssima, então tudo e todos tem o poder de te ferir de certa forma. Sabendo disso, seja cauteloso e seletivo com seus próprios sentimentos. Não fique se culpando e nem se punindo. É só uma fase!

Horóscopo de Capricórnio

Talvez algo ou alguém te decepcione muito, e bem provável que isso ocorra na esfera profissional. Você pode se sentir desvalorizado e até mesmo inútil, mas cuidado com esses sentimentos negativos, capricórnio, pois eles são frutos de uma autossabotagem. Confie em si mesmo e no seu potencial, não deixe que um comentário te derrube!

Horóscopo de Aquário

Surpresas, criatividade e espontaneidade são as palavras-chave para aproveitar bem esse dia de sábado, principalmente de noite. Faça o que você ama, mas experimente fazê-lo de maneira diferente. Ouse, fuja do comum, rompa seus próprios padrões, se liberte de seus próprios julgamentos, aquariano.

Horóscopo de Peixes

Hoje você pode se sentir desanimado, com a sensação de que tudo está comum demais ou tedioso demais, peixes. Não se deixe consumir por essa energia baixo-astral. Procure algo novo, saia da sua rotina, tente fazer uma coisa totalmente diferente do costume. Busque novas perspectivas e novos ares, se aventure!