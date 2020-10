Horóscopo do dia (19/10): confira a previsão dessa segunda-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 19/10 e veja o que os astros reservam para você.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Descubra seu ascendente

Qual a previsão do horóscopo do dia 19/10?

Confira a seguir como será a segunda-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 19/10.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

ÁRIES (21/03 – 20/04) – horóscopo do dia

Esse pode ser um dia de desapego e grandes decisões. Caso surja a possibilidade de algum tipo de mudança, aceite! Vai ser desafiador, mas é um passo necessário a se dar na sua jornada. Pois a partir daí, um sonho antigo poderá vir a se tornar realidade.

TOURO (21/04 – 20/05) – horóscopo do dia

Um belo dia otimista te espera, inclusive pode vir à tona uma notícia surpreendente que vai mudar todos os seus planos. Esse também é um dia favorável para as relações profissionais, que estarão calorosas, bom momento para novas ideias e ser notada!

GÊMEOS (21/05 – 20/06) – horóscopo do dia

Seu dia reserva alguns mistérios, esteja aberta a desvendá-los. De repente uma nova proposta de parceria pode surgir e isso poderá mudar seu trajeto e lhe trazer maior empolgação com a sua vida profissional, confie, você terá uma grande virada na vida.

CÂNCER (21/06 – 22/07) – horóscopo do dia

Sua saúde cobrará cuidado, repense maus hábitos e o que você pode fazer para melhorar sua rotina! Se o seu problema for ansiedade, amenize ela se jogando nos exercícios físicos e bebendo muita água, estar perto da natureza também pode ajudar!

LEÃO (23/07 – 22/08) – horóscopo do dia

Não se faça de difícil, pois é o momento de romper barreiras na sua vida amorosa e curtir momentos mágicos de muito carinho com alguém incrível! se abra para as novidades e boas surpresas que o universo te oferece.

VIRGEM (23/08 – 22/09) – horóscopo do dia

Seu dia está totalmente auspicioso para o amor. Leve um café na cama para o seu parceiro, seja romântica hoje. Caso esteja solteira, há fortes possibilidades de começar uma nova relação que irá te acrescentar muito nesse momento de vida. Fortaleça esses laços e apoiem os sonhos um do outro.

LIBRA (23/09 – 22/10) – horóscopo do dia

Sabe aquilo que você vem insistindo, mas só fica patinando no mesmo lugar? Esse é o momento de dar espaço pra algo novo, invista em um novo projeto de trabalho e se for preciso encerre com aquilo que não está te trazendo retorno, ou dê uma pausa temporária pra você poder repensar melhor e voltar com outras ideias. Mas o momento pede algo completamente novo!

ESCORPIÃO (23/10 – 21/11) – horóscopo do dia

Novos objetivos em vista, se abra a eles, pois um novo plano pra sua carreira poderá tornar seu futuro mais atraente! Se lance sem pestanejar! Conte com apoio de amigos e familiares nessas mudanças e aja sempre com muita sabedoria!

SAGITÁRIO (22/11 – 21/12) – horóscopo do dia

Hoje a Lua nova adentra no seu signo, o período será muito bom para fazer estudos filosóficos, culturais, estudar uma nova língua ou até mesmo se jogar nos turismos! Hoje seu senso de justiça está apuradíssimo, muito bom para resolver assuntos relacionados. Cuide com os excessos, pois pode ser prejudicial!

CAPRICÓRNIO (22/12 – 20/01) – horóscopo do dia

Se permita a não cumprir certos padrões ou regras, na verdade transforme esses padrões que são impostos sempre, é através da ousadia e inovação que você será percebida, mas claro, saiba como fazer, estude e crie um plano de ataque! Você será destaque!

AQUÁRIO (21/01 – 19/02) – horóscopo do dia

Talvez o que te falte é uma viagem para expandir seus horizontes, faça uma viagem inusitada, pra um lugar pouco conhecido ou pouco explorado, isso vai te ajudar a iluminar seus caminhos de desenvolvimento! Fuja da mesmice.

PEIXES (20/02 – 20/03) – horóscopo do dia

Um novo ciclo há de pintar, inicie esse novo momento de forma positiva, mantendo as boas perspectivas e com muita fé no seu potencial. O lado financeiro tende a se manter estável. Os astros também indicam que novas relações chegarão naturalmente, esteja disponível!