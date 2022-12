Vai ter queima de fogos no ano novo da Paulista 2023 em SP?

A boa notícia para os paulistanos é que haverá ano novo da Paulista depois de dois anos. O réveillon oficial de São Paulo terá uma programação extensa, que começa às 17h do dia 31 de dezembro e vai até a madrugada de 1° de janeiro de 2023. Além de um palco com atrações musicais, vai ter queima de fogos e escola de samba.

A expectativa da prefeitura é que 2 milhões de pessoas estejam no ano novo da Paulista para a virada do ano para 2023, o que deve movimentar mais de R$ 450 milhões na economia da cidade. Para atender à demanda, serão feitas alterações no trânsito da região e também no transporte coletivo.

Programação do réveillon da Paulista de 2o23

“O Momento do Reencontro” é o tema do ano novo da Paulista neste ano e quem aguarda a tradicional queima de fogos no réveillon vai ter a oportunidade de assistir a um show de 12 minutos de duração, segundo informações do G1.

Com o tema “O Momento do Reencontro”, a festa contará com uma queima de fogos silenciosos, de acordo com informações publicadas pela prefeitura da capital, em conformidade com uma proibição estadual. Desde 2021, no estado de São Paulo está proibida a venda e a utilização de fogos de artifício com estampido.

Um palco está sendo montado entre as duas Haddock Lobo e Bela Cintra para receber shows musicais e a escola de samba Mancha Verde. Com 16 metros de largura, 20 metros de profundidade e 8 metros de altura, a estrutura vai receber apresentações a partir das 17h do dia 31 de dezembro.

Veja a programação atualizada do ano novo na Paulista:

17h às 18h: Fafá de Belém + Aíla + Roberta Carvalho

18h30 às 19h: Preto no Branco

19h20 às 20h10 Padre Fábio de Mello + Ziza Fernandes

20h30 às 21h30: Xamã

22h às 23h: Tierry

23h30 às 0h30: Leonardo

1h às 2h: Mancha Verde

De acordo com os horários divulgados pela prefeitura de São Paulo, portanto, o cantor Leonardo deve ser o responsável pela contagem regressiva para a chegada de 2023.

Como vai funcionar o transporte público no Ano Novo da Paulista?

A Secretaria Especial de Comunicação da prefeitura de São Paulo afirmou que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas áreas em torno da Paulista até o dia 1° de janeiro. Algumas mudanças já estão ocorrendo para a montagem da estrutura do palco, com interdição de parte da avenida entre a Haddock Lobo e a Bela Cintra.

Já no dia 31 de dezembro e com a realização da Corrida de São Silvestre, a tendência é que o trânsito fique completamente interditado ao longo da Paulista durante todo o dia, o que deve seguir até as 6h da manhã do dia primeiro, quando a CET pretende liberar o tráfego na avenida.

A prefeitura divulgou também as mudanças nos itinerários das linhas do metrô e de ônibus que passam pela região da avenida Paulista. De acordo com a publicação, 41 linhas terão o itinerário alterado pela SPTrans por causa das interdições viárias, montagem e desmontagem do palco. A estrutura será desmontada entre os dias 1° e 3 de janeiro e o trânsito normalizado a partir do dia 5.

O que abre e fecha em SP no Réveillon

Nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro, os serviços municipais terão horário de atendimento diferenciado. De acordo com o que foi divulgado pela prefeitura de São Paulo, além das mudanças no trânsito e no transporte coletivo para a realização da São Silvestre e do Réveillon da Paulista, o rodízio de veículos está suspenso na capital desde 16/12 até 06/01.

Os serviços de saúde funcionarão em esquema especial no fim de semana. As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas abrirão normalmente das 7h às 19h no sábado, 31/12, inclusive para vacinação. No entanto, no domingo, somente os hospitais, as unidades pré-hospitalares 24h e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) vão funcionar.

Feiras livres, mercados e sacolões municipais, parques e centros esportivos terão horário diferenciado no fim de semana. O Parque do Ibirapuera, no entanto, vai ter horário de funcionamento próprio, já que está sob concessão: das 5h às 18h no dia 31 de dezembro e das 8h às 20 no dia 1° de janeiro. Museus públicos e bibliotecas ficarão fechados durante todo o fim de semana.

