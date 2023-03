Billie Eilish, Lil Nas X e Rise Against são destaques desta sexta (24) - Foto: Reprodução/Instagram/@billieeilish/@lilnasx/@riseagainst

Billie Eilish e Lil Nas X são destaques do dia

Line-up de sexta-feira Lollapalooza 2023: quem sobe ao palco no 1º dia

Line-up de sexta-feira Lollapalooza 2023: quem sobe ao palco no 1º dia

A 10º edição do festival Lollapalooza começa nesta sexta-feira, 24, no Autódromo de Interlagos. Os destaques do line-up de sexta-feira são os cantores Billie Eilish e Lil Nas X e a banda Rise Against. O evento será transmitido ao vivo pelos canais Bis, Multishow e pelo Globoplay.

Qual o line-up de sexta-feira do Lollapalooza?

Os shows do Lollapalooza desta sexta começam ao meio dia para quem está no Autódromo de Interlagos. A transmissão das apresentações nos canais fechados e na plataforma de streaming da Globo tem início a partir das 14h.

Palco Budweiser

12h – 12h30: Aliados

13h20 – 14h05: Baby

15h – 15h45: Anavitória

16h55 – 17h55: Mother Mother

19h05 – 20h05: Kali Uchis

21h15 – 22h45: Billie Eilish

Palco Chevrolet

12h30 – 13h15: Brisa Flow

14h10 – 14h55: Black Alien

15h50 – 16h50: Modest Mouse

18h – 19h: Conan Gray

20h10 – 21h10: Lil Nas X

Palco Adidas

12h – 12h30: Gab Ferreira

13h20 – 14h05: Planta e Raiz

15h – 15h45: Suki Waterhouse

16h55 – 17h55: Hot Milk

19h05 – 20h05: Polo & Pan

21h15 – 22h15: Rise Against

Palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde

12h00 – 12h30: Curol

12h45 – 13h15: Aline Rocha

13h30 – 14h15: Madds

14h30 – 15h15: Öwnboss

15h30 – 16h30: Devochka

16h45 – 17h45: Nora en Pure

18h – 19h: Pedro Sampaio

19h15 – 20h15: John Summit

20h30 – 21h30: Gorgon City

21h45 – 22h45: Claptone

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lollapalooza Brasil (@lollapaloozabr)

Como assistir os shows ao vivo?

A transmissão do Lollapalooza 2023 será feita pela televisão, nos canais Bis e Multishow, e pelo Globoplay gratuitamente para não assinantes cadastrados.

Assistir Lollapalooza 2023 pela televisão

Multishow

Horário: a partir das 14h, horário de Brasília

Canais: Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Canal Bis

Horário: a partir das 14h, horário de Brasília

Canais: Claro – Canal 120 / 620 (HD)

Oi – Canal 131 (HD)

Sky – Canal 160 / 560 (HD)

Vivo - Canal 535 (HD)

Net - Canal 524

Rede Globo

A Globo exibe os melhores momentos do line-up de sexta-feira do Lollapalooza a partir das 01h35, horário de Brasília, logo após o Conversa com Bial.

Como assistir o Lollapalooza online e de graça?

O Globoplay vai liberar gratuitamente o sinal do Multishow e Bis para os usuários cadastrados na plataforma. Basta ter uma conta Globo.com para assistir ao evento. Siga o passo a passo:

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador (https://globoplay.globo.com/) ou baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar. Se você já tem uma conta Globo.com, insira seu e-mail e senha. Também é possível entrar na plataforma usando as contas do Facebook ou Google.

Se você não é registrado, clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 3: depois de concluir essa etapa, volte para a tela inicial e clique em ‘Lollapalooza' e depois em 'Multishow - sinal liberado' ou em 'Bis - sinal liberado'.

Quanto é o ingresso do Lollapalooza 2023?

Os preços do Lollapalooza variam entre R$ 702 e R$ 2.280, dependendo da modalidade escolhida. Ainda é possível comprar ingressos pela internet para o sábado e domingo, que recebem Drake, Rosalía, Twenty One Pilots, entre outros artistas.

Essa é a 10ª edição do festival no Brasil, que acontece mais uma vez no Autódromo de Interlagos, zona Sul de São Paulo. O principal meio de acesso é pela Linha 9- Esmeralda da CPTM, descendo na estação Autódromo. Também é possível chegar ao local de ônibus ou carro por aplicativo.

VEJA TAMBÉM