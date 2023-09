Veja o horário do show de MC Cabelinho no The Town hoje e como assistir em casa! - Foto: Reprodução/Divulgação

Cantor se apresenta no palco principal no primeiro dia de evento.

Horário do show do MC Cabelinho hoje no The Town 2023 hoje

O primeiro dia do festival The Town terá show de MC Cabelinho, um dos nomes mais famosos do trap no momento. Ele se apresentará neste sábado, 2 de setembro, com dois companheiros funkeiros, os MCs Ryan e Hariel no principal palco do evento. Além dos fãs que conseguiram ingresso e terão sorte de ver tudo ao vivo, quem quiser acompanhar a apresentação em casa conseguirá com a transmissão ao vivo.

Que horas começa o show do MC Cabelinho e onde assistir

O show de MC Cabelinho com MC Ryan e MC Hariel vai começar às 16h05 (horário de Brasília). O trio vai abrir o palco principal do evento, o Skyline, e terá um show de cerca de duas horas. A partir das 18h15, eles cederão espaço para a rapper norte-americana Iggy Azalea, que às 20h25 passará o bastão para Demi Lovato. O último a se apresentar neste palco principal será Post Malone, às 23h00.

Além de ser conhecido por sua música, com hits como Eu Te Avisei, X1 e Essência de Cria, MC Cabelinho esteve recentemente no sucesso Vai na Fé, como o personagem Hugo, um rapaz que sai do mundo do crime e muda de vida. Ele já havia trabalhado em outra novela do canal, Amor de Mãe, entre 2019 e 2021.

MC Ryan é dono do hit Tubarão Te Amo, que virou uma das trends mais famosas do Tiktok no último ano. MC Hariel também é um destaque do gênero e é dono de faixas como Maça Verde, Gabigol do Morro, Ilusão, Coração na Geladeira, entre outros.

Quem não conseguiu ingresso para assistir ao show de MC Cabelinho, Ryan e Hariel no Autódromo de Interlagos, ainda poderá conferir a apresentação. A Globoplay e a Multishow vão exibir todos concertos ao vivo. Quem tem televisão a cabo pode ver pelo canal pago. Caso não o tenha, é só assinar com a empresa que presta serviço na sua casa. Se você assinar o plano Globoplay + Canais ao vivo pode também conferir pela plataforma streaming em 4k.

Já aos que preferem assistir de graça, é só criar uma conta gratuita na Globoplay. Você vai acessar o site https://globoplay.globo.com/, clicar em "entrar" na lateral superior direita, depois em "cadastre-se" e preencher um formulário com seu nome completo, e-mail, senha, data de aniversário, gênero, cidade, estado e país em que mora. Depois, é só entrar no site no horário do show de MC Cabelinho e procurar pelo The Town na barra de busca, você encontrará um player gratuito que exibe as apresentações.

MC Cabelinho e Bella Campos terminaram mesmo?

O término de MC Cabelinho e a atriz Bella Campos foi o grande assunto da semana. Boatos surgiram no último fim de semana sobre uma suposta traição do cantor durante uma apresentação em Minas Gerais e alguns dias depois a famosa se pronunciou no Instagram para contar que havia terminado com o namorado, após menos de um ano de união.

Durante a semana, alguns boatos surgiram na internet sobre o ex-casal e indicaram que a atriz teria perdoado o famoso e retomado o relacionamento, mas a equipe de assessoria da famosa negou e disse que eles continuam separados. Seguindo com outros assuntos nas redes sociais, a atriz contou que está viajando por conta de um novo projeto, um trabalho no cinema nacional.

Entre os fãs do cantor nas redes sociais, muito se perguntou nos últimos dias se o famoso vai mudar no The Town a performance da canção "Minha Cura", que foi feita em homenagem a Bella Campos, no final do ano passado. Geralmente, os shows do famoso contam com uma apresentação de fotos dele com a atriz em um telão durante a faixa. Espera-se que isso mude a partir de agora. A dupla estava junta desde outubro do ano passado.

Ouça a faixa Minha Cura:

