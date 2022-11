Tubarão Te Amo: de quem é a música do novo viral da web?

LK da Escócia (à esquerda) é o autor do vídeo que viralizou com dancinha de Paulo Victor (à direita) na última semana - Foto: Reprodução/Instagram

Não é difícil entrar nas plataformas de fotos e vídeos e encontrar internautas dançando ao som de "Tubarão Te Amo". A faixa estourou nas redes sociais nas últimas semanas e já ganhou mais de 20 milhões de reproduções no Spotify, além de ter ganhado milhares de vídeos de dancinhas. Muita gente não sabe, mas a ideia da música veio do filho de um Mc que fez bastante sucesso na década de 2000.

De quem é a música Tubarão Te Amo?

Tubarão Te Amo é de autoria de LK da Escócia, Tchakabun, Mc Ryan SP, MC Jhenny e Mc RF. A faixa foi criada por LK, filho de Mc Créu, responsável pela 'Dança do Créu', sucesso nos anos 2000, de acordo com o G1.

O início da música traz os versos da famosa música do grupo Tchakabun, 'Tesouro do pirata (Onda onda)', que estourou em 2001. Quase 20 anos depois, os funkeiros tornam a faixa relevante novamente, agora com um novo remix e dancinhas que fazem sucesso no TikTok.

São oito vozes na versão de Tubarão Te Amo: LK da Escócia, MC RF e MC Jhenny, os homenageados MC Ryan SP e MC Daniel, e o sample de MC Carol e dos dois irmãos do Tchakabum, Nem e Marcelo Menezes. Com exceção do grupo que fez sucesso nos anos 2000, esse é o primeiro grande hit do demais envolvidos na produção.

Apenas no Spotify, são mais de 22 de milhões de reproduções em Tubarão Te Amo. A faixa ficou extremamente popular no TikTok há algumas semanas, ao ter sua coreografia como um dos virais da rede. Ao procurar pelo título da faixa na plataforma, são mais de 500 mil resultados.

Um desses vídeos, inclusive, ficou extremamente popular nas últimas semanas. O capixaba Paulo Victor Mapa da Silveira, de 23 anos, fez sucesso nas plataformas de vídeo ao fazer a dancinha de Tubarão Te Amo em seu trabalho. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e tornou a música ainda mais popular.

O perfil que publicou o vídeo originalmente foi de Milena Almeida, amiga do rapaz. A dancinha do capixaba acumula números impressionantes: são 47 milhões de visualizações, 6 milhões de curtidas, 50 mil comentários, 55 mil compartilhamentos e 350 mil pessoas salvaram a publicação.

Veja o vídeo de Tubarão Te Amo que bombou na web:

sim tubarão eu te amo pic.twitter.com/qRRUPr4fLY — gabriel diniz (@gbrldiniz) November 19, 2022

Depois de sucesso na web, Paulo Victor publicou uma nova versão, agora ao lado de sua namorada. Atualmente, ele conta com mais de 300 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no TikTok, onde ele tem postado outros vídeos de dancinhas.

O menino de social que viralizou dançando “tubarão te amo” no trabalho postou ontem o vídeo dançando com a namorada e todo mundo nos comentário falando que a mina obrigou ele para mostrar que tem dona 🗣️😂 pic.twitter.com/a3NktEmWDC — Kacura Card Captor 🐘🦌 (@atilacarmo) November 20, 2022

Hit 'Tubarão Te Amo' gera memes na web

Não foi só Victor Paulo que fez sucesso nas redes sociais com o hit. O música de sucesso gerou vários outros memes, vídeos engraçados e dancinhas que geraram memes na web.

Confira alguns:

tubarão te amo https://t.co/6pMjUc0XUc — eduardo rodrigues (@edu_rodgs) November 23, 2022

FIQUEM COM ESSE VÍDEO DO MARRONE ALUCINADO AO SOM DE TUBARÃO TE AMO pic.twitter.com/veq8rwqHTr — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) November 24, 2022

Mas o tanto que eu ri da Natinha de Juliette dançando tubarão te amo KKKKKKKKKKK eles estão desvirtuando a menina pic.twitter.com/OgwUDo9THA — Viúva. (@badviuv) November 16, 2022

