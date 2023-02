Ingressos para os shows do RBD já esgotaram em SP?

O RBD mal anunciou novas datas extras de shows no Brasil e os ingressos se esgotaram rapidamente, conforme relatado por internautas nas redes sociais. Muitos fãs que tentaram adquirir as entradas para a apresentação da banda mexicana não conseguiram efetuar a compra e até pediram ajuda para a deputada federal Erika Hilton (PSOL).

Como comprar ingresso para o show do RBD?

Os ingressos para os shows do RBD no site da Eventim, responsável pela comercialização, estão esgotados. Às 18h desta sexta-feira, todas as entradas apareciam como indisponíveis na venda online.

Internautas relataram que os ingressos se esgotaram em menos de dez minutos após a abertura, que ocorreu às 10h. Outros afirmaram que as entradas apareciam no site, mas não era possível concluir a compra depois de tentar adicioná-las ao carrinho virtual.

Os ingressos também podem ser adquiridos na bilheteria presencial no Pacaembu, mediante disponibilidade. Segundo relatos publicados na web de fãs que foram até o local, a venda das entradas foi marcada por uma grande confusão entre pessoas que ficaram por horas na fila e cambistas.

O RBD faz três shows em São Paulo, nos dias 16, 17 e 18 de novembro, no Allianz Parque, e no dia 19 do mesmo mês no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos.

Depois do caos nas vendas do primeiro show do RBD na última semana, o Procon-SP notificou a Eventim em relação aos problemas enfrentados pelos fãs. A empresa foi convocada a apresentar o número de ingressos disponibilizados à comercialização, forma de processamento e pagamento dos bilhetes vendidos pelo seu site e canais de venda físicos, comprovação de medidas para evitar a venda de ingressos a cambistas e empresas especializadas, informações detalhadas sobre os custos relativos a aquisição de cada modalidade de ingresso e cópia do material publicitário e das mídias de divulgação do evento, veiculados nos meios de comunicação e nas redes sociais.

A Eventim se pronunciou pela primeira vez na última quarta-feira, 1º. A empresa afirmou que o espetáculo alcançou uma demanda inédita de venda de ingressos no país e que as entradas se esgotaram rapidamente em decorrência da alta procura.

A empresa finalizou dizendo que a venda dos ingressos é segura e orgânica, além de não manter nenhum tipo de acordo ou parceria com cambistas ou quaisquer empresas que façam revenda de ingressos.

EVENTIM LIXOOOOOOO todos os ingressos esgotados já pro RBD. fiquei nessa fila pra nada!!!! — isabela 🧩 (@bilingualbit) February 3, 2023

Restaurante localizado no local de vendas dos shows do RBD reclamou de quebradeira dos fãs. O restaurante diz que, na confusão pelos ingressos, cadeiras foram jogadas contra os funcionários, e tiveram que fechar às pressas. Eles vão acionar a Eventim na justiça. pic.twitter.com/KdhTDfjRcB — José Norberto Flesch (@jnflesch) February 3, 2023

🚨GRAVE: Pacaembu está um caos ao não conseguir suprir demanda de venda de ingressos para show do RBD no Brasil. pic.twitter.com/zOmEz9sMzX — RBD (@rbdmaniaco) February 3, 2023

-esperando o bonequinho andar

-entrei no site

~INGRESSOS RBD ESGOTADOS~ pic.twitter.com/WMfiP43Rso — Portal RBD (@PortalRBD) February 3, 2023

100 mil ingressos esgotados em menos de 10 minutos.. praticamente impossível gente!! O escândalo que deve acontecer se realmente investigarem a Eventim vai ser gigantesco. — joão | Fan Account (@diamanteRBD) February 3, 2023

Parabéns @RBD_oficial por ter escolhido esse lixo da @EventimBrasil pra comandar a venda dos ingressos pic.twitter.com/YeizUmJLC8 — Amanda NÃO VAI VER A ANAHI 🙂 (@_agpportilla) February 2, 2023

Fãs pedem a ajuda de Erika Hilton

Atendendo a pedidos de internautas que solicitaram sua ajuda, a deputada federal Erika Hilton (PSOL) entrou com um Ofício na Câmera dos Deputados para apurar o processo da venda de ingressos pela Eventim. A política pede que seja apurado um suposto esquema entre a empresa e cambistas.

No documento, Hilton cita que a suspeita da facilitação de vendas de ingressos para cambistas, e afirma que as irregularidades podem ser classificadas como crimes. "Uma vez sendo comprovado o esquema ilegal de vendas de ingressos, a situação poderia configurar crime contra a economia popular, previsto na Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, por configurar ato de manipulação ilegal de preços e tendências de mercado, lesando os consumidores do mercado artístico-cultural no país", diz no ofício.

Pode deixar — ERIKA HILTON 🚩 🇧🇷 (@ErikakHilton) February 3, 2023

