Line-up de sábado Lollapalooza 2023: quem se apresenta no 2º dia

Twenty One Pilots, Tame Impala e Melanie Martinez são destaques do dia

O segundo dia de Lollapalooza 2023 acontece neste sábado, 25, no Autódromo de Interlagos. O destaque de hoje é o duo americano Twenty One Pilots, a banda da um homem só Tame Impala e a cantora Melanie Martinez. Os shows serão transmitidos pelo Multishow, Canal Bis e Globoplay.

Qual o line-up de sábado do Lollapalooza?

Os portões abrem às 11h no Autódromo de Interlagos e as primeiras atrações sobem ao palco a partir das 12h. Os artistas brasileiros Mulamba, Ana Frango Elétrico, Medulla e Valentina Luz abrem o evento na tarde de hoje, seguidos de outras atrações populares no país como Carol Biazin, Pitty, Felipe Ret, Gilsons, Ludmilla e Tássia Reis.

O line-up de sábado do Lolla também traz shows de Youngblud, The 1975 e Soffi Tukker ao longo da tarde, além dos DJ's que animam o palco Perry.

Os headliners do dia fecham o evento. Tame Impala sobe ao Palco Chevrolet às 20h; Melanie Martinez canta às 21h35 no Palco Adidas; Twenty One Pilots encerra o dia às 21h30 no Palco Budweiser.

Palco Budweiser

12h – 12h30: Mulamba

13h05 – 13h45: Tássia Reis

14h40 – 15h35: LUDMILLA

16h45 – 17h45: Wallows

18h55 –19h55: The 1975

21h30 – 23h00: Twenty Øne Piløts

Palco Chevrolet | Line-up de sábado Lollapalooza 2023

12:30 – 13:00: Medulla

13:50 – 14:35: Gilsons

15:40 – 16:40: YUNGBLUD

17:50 – 18:50: Jane’s Addiction

20:00 – 21:25: Tame Impala

Palco Adidas

12h – 12h30: Ana Frango Elétrico

13h05 –13h45: Carol Biazin

14h40 – 15h35: Pitty

16h45 – 17h45: Filipe Ret

18h55 – 19h55: Sofi Tukker

21h35 – 22h35: Melanie Martinez

Palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde| Line-up de sábado Lollapalooza 2023

12h00 – 12h30: Valentina Luz

12h45 – 13h15: DJ Thays

13h30 – 14h15: Binaryh

14h30 – 15h15: D-Nox

15h30 – 16h15: Eli Iwasa

16h30 – 17h30: Almanac

17h45 – 18h45: Liu

19h00 – 20h: Mochakk

20h15 – 21h15: Purple Disco Machine

21h45 – 23h: Jamie XX

Onde assistir Lollapalooza 2023 ao vivo de graça?

A transmissão dos shows do line-up do Lollapalooza é feita pelo Multishow, Canal Bis e Globoplay. Os melhores momentos também são exibidos pela Globo logo após o Altas Horas.

Assistir o Lollapalooza pela televisão: Multishow, a partir das 14h

Canais: Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Canal Bis, a partir das 14h

Canais: Claro – Canal 120 / 620 (HD)

Oi – Canal 131 (HD)

Sky – Canal 160 / 560 (HD)

Rede Globo

Exibição dos melhores momentos às 01h05, horário de Brasília, após o Altas Horas

Globoplay, a partir das 14h

A plataforma de streaming libera um trecho dos shows mediante cadastro gratuito. Para assistir na íntegra, é necessário ser assinante do plano Globoplay +canais.

Quantas pessoas vão ao Lollapalooza 2023?

São cerca de 100 mil pessoas em cada um dos três dias de Lollapalooza. Ainda há ingressos disponíveis para os shows de sábado e domingo.

Essa é a 10ª edição do festival no Brasil, que chegou em terras brasileiras em 2012. As primeiras edições evento foram realizadas no Jockey Club, mas o Lolla optou por se mudar para o Autódromo de Interlagos em 2014 onde segue até hoje.

O evento termina no domingo com shows do rapper Drake, da cantora Rosalía e do DJ Armin Van Buuren. Destaque também para Tove Lo, The Rose, L7nnon, Aurora e Os Paralamas do Sucesso. Os preços dos ingressos remanescentes variam entre R$ 702 e R$ 2.280, dependendo da modalidade escolhida.

Para chegar no Lollapalooza 2023, a organização recomenda que o público utilize o transporte público. O jeito mais fácil é descendo na estação Autódromo da Linha 9-Esmeralda da CPTM, que fica a 800 metros do evento. Também é possível ir de ônibus, táxi ou carros de aplicativo.