FOTOS: Serra catarinense geada em pleno verão

A serra catarinense chegou a ficar abaixo de 5ºC e coberta por neve geada domingo, 7 de fevereiro. A informação foi divulgada pela Epagri/Ciram, órgão responsável por monitorar as condições meteorológicas no território catarinense. Mesmo em pleno verão, estação marcada por calor intenso, alguns municípios da serra registraram 2,9°C e 3,6°C.

Registros deste domingo (07/02)

O município da serra catarinense, Urupema, marcou 2,9°C às 6h da manhã (BR). Já em Bom Jardim da Serra e Urubici, os termômetros chegaram a 3,6°C. Em São Joaquim a mínima foi de 5,8°C. O Epagri/Ciram já havia previsto que o final de semana dos dias 6 e 7 de fevereiro seriam mais frios.

Os moradores das regiões da serra puderam apreciar uma típica paisagem de inverno, com campos esbranquiçados cobertos por geada. Mycchel Legnaghi compartilhou algumas imagens no portal São Joaquim Online. Confira alguma delas abaixo:

No interior do estado de Santa Catarina, as temperaturas mínimas ficam em torno de 10ºC a 12ºC, de acordo com a Epagri/Ciram. A mudança repentina acontece após os termômetros marcarem 26,9ºC na capital Florianópolis, no dia 2 de fevereiro. No entanto, a temperatura deve subir ao longo do dia na serra catarinense. Segundo a Central NSC de Meteorologia a temperatura máxima deve ser de 26ºC.

Quais são as cidades da Serra Catarinense?

Dezenove cidades fazem parte da serra catarinense, local turístico conhecido por ser a região mais fria do Brasil, e o único lugar no país onde a precipitação de neve é certa. Confira abaixo as cidades que fazem parte do destino procurado pelos amantes de inverno:

Anita Garibaldi

Bocaina do Sul

Bom Jardim da Serra

Bom Retiro

Campo Belo do Sul

Capão Alto

Cerro Negro

Correia Pinto

Curitibanos

Lages

Otacílio Costa

Painel

Palmeira

Ponte Alta

Rio Rufino

São José do Cerrito

São Joaquim

Urubici

Urupema

