Desconstrução, lugar de fala e cis gênero: veja o ‘dicionário’ do BBB21

Mesmo com poucos dias no ar, os participantes do BBB21 já foram alvos de grandes discussões na casa. Durante esta primeira semana do programa pudemos conhecer melhor o elenco da temporada e também ficar com as frases mais falados pelos brothers e sisters no reality da cabeça. No entanto, às vezes ficamos confusos com o que os participantes quiseram dizer ao usarem determinado termo, ou explicarem um assunto para alguém.

Mas não se aflita, confira o nosso mini dicionário de algumas das palavras mais citadas pelos brothers nas conversas do BBB21 para você entender melhor:

BBB21 – Cancelamento

Sabe quando alguém, principalmente um famoso, faz algo errado ou que no mínimo é digno de uma bronca e o assunto começa a ser discutido por todo mundo? Geralmente é assim que começam os cancelamentos. Algo acontece, as pessoas começam a falar sobre o assunto, principalmente nas redes sociais, e várias promessas de nunca mais gastar dinheiro com o pessoa em questão viram pauta.

Desconstrução

Quem nunca ouviu Lucas Penteado usando a palavra “desconstrução” no BBB21 não deve estar assistindo ao programa. O ator repete bastante a palavra, mas você sabe o que significa? O ato de descontruir alguém é quando vemos uma atitude, fala ou comportamento errado e buscamos explicar e ensinar a pessoa o porquê daquela atitude estar errada. Se alguém soltou um comentário racista, homofóbico ou machista, por exemplo, a ideia de descontruir é tentar mostrar para a pessoa porque aquele comentário foi errado e como evitar que falas assim sejam novamente ditas.

Lugar de fala no BBB21

Lugar de fala nada mais é do que se falar de algo que se tem vivência. Por exemplo, um homem não sabe como é ser uma mulher, ele não passou na pele o tipo de preconceito ou assédio que uma mulher pode sofrer no trabalho, ou faz ideia de como uma mulher irá se sentir em um determinado acontecimento. O mesmo com pessoas brancas, que não conseguem saber de verdade o que é ter nascido com a pele preta.

Lugar de fala é isso, deixar quem entende e vive na pele falar sobre o assunto, é não tomar o lugar da pessoa para falar o que você acha se não tem vivência daquilo. Esse foi um assunto debatido durante algumas conversas no BBB21.

O que é ser cis gênero?

Uma pessoa cis é alguém que se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascer por conta de sua genitália. Ou seja, alguém que nasce com uma vagina ser chamada de mulher e alguém com um pênis ser denominado homem. Pessoas trans não são cis, pois não se identificam com o gênero que lhes foi designado no nascimento.

BBB21 – Privilégio branco

Em uma sociedade como a nossa, existem certos privilégios que foram sendo construídos ao decorrer da história. Por exemplo, pessoas brancas tem mais vantagens que pessoas negras, amarelas e de outras etnias. O privilégio branco se mostra quando existem pesos e medidas diferentes para pessoas em uma mesma situação, mas que não conseguem as mesmas coisas por conta da cor da pele. Para entender melhor: se duas pessoas estão na mesma calçada de um bar, uma branca e uma negra, mas apenas a negra é parada pela polícia e obrigada a prestar contas, isso mostra o privilégio branco, que escapa de algumas atitudes decorrentes de preconceitos.

O privilégio branco é sistêmico e também pode ser visto na forma que brancos e negros são interpretados de forma diferente no mundo artístico, em que um tem mais protagonismo que o outro, ou no BBB21, por exemplo, quando um participante negro age da mesma foram a que um branco, mas é julgado de forma mais agressiva. Além disso é possível ver diferenças sociais causadas pelo privilégio branco, como poder aquisitivo, estudo, entre outros.

