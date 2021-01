Saiba quem é a professora que ganha R$ 500 mil no OnlyFans

A professora Courtney Tillia, de 33 anos, nativa do estado norte-americano do Arizona, decidiu mudar de vida e aumentar a sua renda mensal. Ela literalmente substituiu o salário de um acadêmico que fica a frente de um quadro negro, por uma renda impressionante. A ex-Professora de alunos com necessidades especiais, largou seu emprego para se dedicar ao OnlyFans (site de conteúdo adulto) e já faturou US$ 100 mil ( R$ 500 mil), por ano.

Quem é a professora no OnlyFans?

A transição de profissão fez com que a professora ficasse famosa ao compartilhar ensaios fotográficos no site adulto. A transição de profissão fez com que a professora ficasse famosa ao compartilhar ensaios fotográficos no site adulto. Além de aumentar significativamente sua renda mensal, os números de seguidores de sua rede social também mostraram crescimento. No Instagram, os números já passam de 170 mil seguidores.

Nativa do estado norte-americano do Arizona, Courtney Tillia, a professora no OnlyFans falou sobre o efeito positivo que sua vida teve ao entrar para o site adulto. “Eu ganho quatro vezes mais por ano do que como professora. Eu tenho feito ainda mais dinheiro durante a pandemia porque as pessoas ficaram presas em casa querendo curtir meu conteúdo”, afirmou ela ao New York Post.

Na vida pessoal, Courtney sempre que pode compartilha um registro ao lado da família. Ela é casada e tem quatro filhos, e relata que, quando era professora, sua família enfrentou dificuldades financeiras. “O OnlyFans me permite uma liberdade financeira. Eu posso providenciar tudo que minha família precisa e mais.”

Sobre a profissão de professora

Ainda na entrevista ao portal, a professora no OnlyFans conta que mesmo com um mestrado em educação especial, ela não estava feliz com o seu antigo emprego. Foi então que ela se demitiu em 2016 e foi atrás de uma carreira em fisiculturismo e modelagem. Ela relata que tudo mudou quando conheceu um fotógrafo. “Ele queria tirar fotos minhas de lingerie ou nua. No começo eu estava com medo, mas depois me senti tão livre. Finalmente me senti como sendo eu mesma de novo”, afirmou.

Ganhando bem mais que o seu antigo trabalho e principalmente, feliz com a profissão, Courtney Tillia agora, também é uma coach de empoderamento feminino além de professora no OnlyFans. Ela ensina as mulheres, que elas não precisam ter medo de sua sensualidade. “Eu trabalho com centenas de mulheres nos Estados Unidos, Austrália, Europa, todos os lugares. Estou ajudando clientes a quebrarem a vergonha e culpa que foi imposta a ela por quererem ser livres e expressarem sua sensualidade”, enfatiza.

Fotos de Courtney Tillia

