VÍDEO: Jurassic Park? Jacaré gigante é flagrado na Flórida; assista

Os funcionários do Valencia Golf and Country Club, em Naples, na Flórida, levaram um susto ao receber a visita de um jacaré gigante. O aligátor, espécie de jacaré da América do Norte, foi filmado na quarta-feira (11) atravessando tranquilamente um campo durante a passagem de ciclone.

O jacaré gigante da Flórida caminhou tranquilamente em direção a lago e entrou na água, sem se incomodar com a forte chuva provocada pelo ciclone Eta. Mas grandes crocodilos estão longe de ser uma visão incomum no estado da Flórida – fãs da Universidade da Flórida até torcem pelo mascote Gators -, mas este ganhou atenção por sua aparência um tanto pré-histórica.

Tyler Stolting, que trabalha no Valencia Golf and Country Club, onde as imagens foram registradas, garante ter se deparado com o animal por volta das 14h desta quarta. Ele disse ao jornal “Tampa Bay Times” que, mesmo acostumado a ver outros animais por ali, ficou chocado pelo tamanho.

Veja o vídeo do jacaré gigante flagrado na Flórida

HOLY GATOR🐊: take a look at this massive gator walking through Valencia Golf Course in Naples. He looks like he belongs in Jurassic park! 📸: Tyler Stolting pic.twitter.com/skr3Du9EBQ — Nicolette Perdomo (@NickiPerdomo) November 12, 2020

2020 said “this the last act: Jurassic park mfs” https://t.co/DgrZhhZ0M3 — Diogoal Jota (@OmeletKing_) November 12, 2020

