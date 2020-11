Estilo Jill Biden: veja como se veste a futura primeira-dama dos EUA

O mundo inteiro acompanhou de perto as notícias sobre as eleições para presidente dos Estados Unidos. Depois de dias de apreensão e contagem de votos, Joe Biden foi finalmente confirmado como o 46º líder americano. Enquanto isso, quem também ganhou destaque nesse cenário foi a futura primeira-dama do país. E agora que o frenesi passou, podemos dar mais atenção a outros pontos que não propostas políticas. Por isso, neste artigo você conhece um pouco mais sobre o estilo Jill Biden.

Como é o estilo Jill Biden

Jill Biden tem 69 anos e um bacharelado em Inglês. Além disso, é dona de dois mestrados e um doutorado em educação. Ao longo de todo o período de campanha presidencial do marido, Jill foi uma figura muito importante. Ela participou, por exemplo, de diversos eventos, inclusive de arrecadação de fundos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em relação ao estilo Jill Biden, temos um visual muito elegante, mas que está longe de ser sem graça. Muitos, aliás, chegaram até mesmo a comparar o guarda-roupa de Jill ao de Melania Trump, a atual primeira-dama. Isso porque as duas já surgiram, em ocasiões e momentos diferentes, com roupas bastante parecidas.

Jill adota uma estética discreta e refinada, que, não por acaso, navega muito bem entre o corporativo e o preppy. Se você não conhece o conceito, trata-se, enfim, de figurinos sofisticados, com cortes bem feitos, cores fortes e tecidos nobres.

Apesar de investir em peças e acessórios clássicos e marcantes, o estilo Jill Biden ainda não ganhou o coração dos fashionistas, como aconteceu com as primeiras-damas anteriores. Isso porque seu armário, na verdade, abre espaço para suas funções como professora.

Aliás, ela chegou a dizer que vai continuar exercendo a profissão mesmo depois da posse do marido. Isso, inclusive, foi exatamente o que ela fez quando tinha o papel de segunda-dama durante os dois mandatos de Barack Obama como presidente, de quem Joe Biden foi vice.

Ainda assim, Jill já começou a mostrar sua influência no mundo da moda. Para se ter uma ideia, o vestido que ela usou no comício de vitória de Joe Biden se esgotou na loja on-line poucas horas depois que o evento terminou. Com a assinatura da grife Oscar de la Renta, o look custava US$ 5 mil, ou seja, mais de R$ 30 mil.

Queridinhos da nova primeira-dama

Sem dúvida, uma das peças mais frequentes do estilo Jill Biden são os vestidos. Com estampas e formas variadas, mas sempre com caimento impecável, eles se tornaram seus aliados por causa de sua versatilidade. Afinal, vão muito bem desde os eventos da vida pública até a sobriedade das salas de aula.

Em tempos de pandemia do Coronavírus, Jill Biden também monta seus looks combinando com uma peça essencial: a máscara de proteção.

Já no dia a dia, Jill aposta em jeans bem confortáveis, camisas e suéter.

Outra marca muito presente no seu visual são as cores. Ela adora tons mais vibrantes, cheios de energia e vida.

A cerimônia de posse do novo presidente dos Estados Unidos está prevista para 20 de janeiro de 2021. Vamos aguardar para conferir qual será o estilo Jill Biden nesse e nos outros tantos eventos que a aguardam pelos próximos quatro anos.