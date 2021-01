Carta da Lua no Tarot: Significados e Interpretações

A carta da Lua no tarot é muito enigmática, assim como a carta do sol, e muitos se questionam se ela é positiva ou negativa. Contudo, com todas as cartas de tarot, ela possui características boas e ruins. A carta da Lua no tarot de 78 cartas explora o lado místico do consulente, informando que está na hora de ouvir mais o 6º sentido e seus instintos. E também fala sobre medo do fim e desequilíbrio emocional,

Entretanto, no baralho cigano, que possui 36 cartas, a palavra que resume essa carta é honraria. Sendo assim, a carta da Lua vem informar que algo relacionando ao merecimento do consulente está para acontecer. Além das outras interpretações, relacionadas ao significa dessa carta no tarot, que variam de acordo com a pergunta.

Carta da Lua no Amor

A carta da Lua no amor explora o lado emocional do casal, pedindo para que haja um conversa franca e possíveis segredos escondidos. Se o consulente estiver solteiro, a carta alerta para que não haja falsas expectativas ou ilusões. Além disso, é um aviso de que não é o momento de tomar nenhuma decisão precipitada e de que há possibilidades de uma gravidez.

Contudo, a carta da lua no baralho cigano remete à magia que há no povo cigano. Sendo assim, algo bom está para acontecer no campo amoroso. Entretanto, é importante compreender o que se deseja e merece. Pois se a pessoa não que merece algo bom, só atrairá relação tóxicas,

Carta da Lua no Trabalho

A carta da lua no trabalho pede cuidado com as fofocas, então é melhor não revelar seus segredos para colegas. E, se for necessário, até tomar um banho de arruda para se proteger no ambiente de trabalho. Se o consulente estiver desempregado, é bom ficar de olho em propostas que parecem boas, podem ser ciladas.

Contudo, se a área de trabalho envolver uma zona criativa, significa que é hora de colocar as ideias para fora e se destacar. Esse significado vem do fato da lua mexer com as nossas emoções e pensamentos.

No entanto, a carta da lua no baralho cigano vem novamente revelar que o consulente receberá uma recompensa pelo seu bom trabalho. Por isso, é importante fazer por onde e se esforçar, seja na procura do emprego ou em seu desempenho nele.

Lado Negativo

Além do alerta para ilusões, o lado negativo da carta da lua é que ela revela o medo do que o consulente tem de arriscar. E esse medo pode limitar as possibilidades que a vida oferece.

Portanto, ela avisa que é necessário ter prudência e não criar expectativas, mas não se pode privar de tudo e ter medo de tentar algo novo. O ideal é equilibrar as emoções, algo que, obviamente, é bem difícil, mas com autoconhecimento, vamos aprimorando isso.

Contudo, no baralho cigano, o lado negativo da carta da lua é que o consulente não acredita que merece coisas boas e possui autoestima baixa. Para isso, é interessante investir em um ritual de autocuidado e fazer exercícios práticos que fazem o cérebro acreditar que no merecimento. Basta se olhar no espelho e dizer em voz alta que se ama, fazer isso por 21 dias seguidos faz o cérebro se acostumar com a ideia e considerá-la realidade. Isso já ajudará muito.

