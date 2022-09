Oração da serenidade original para trazer paz e força

A oração para serenidade, coragem e sabedoria é uma das orações mais famosas do mundo. Além de ler e meditar na versão completa da Oração da Serenidade, nesta página você também pode descobrir quem escreveu essas palavras inspiradoras e o que a oração significa para nossas vidas hoje.

A serenidade é o lugar onde estamos calmos, tranquilos e livres de estresse. Comece aquietando seu ser por um minuto. Você pode querer tocar uma música calma e tranquila, como esta música de oração no Youtube. Durante esse tempo, ofereça a Deus quaisquer pensamentos ansiosos do dia, ou qualquer coisa que possa estar preocupando seu pensamento agora.

Deus, conceda-me a serenidade

para aceitar as coisas que não posso mudar,

a coragem para mudar as coisas que posso

e a sabedoria para distinguir a diferença.

Vivendo um dia de cada vez,

aproveitando um momento de cada vez;

aceitar as dificuldades como um caminho para a paz;

tomando, como Jesus fez,

este mundo pecaminoso como ele é,

não como eu gostaria;

confiando que Tu farás todas as coisas certas

se eu me render à Tua vontade;

para que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida

e supremamente feliz com Você para sempre na próxima.

Amém.