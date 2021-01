Tarot Semanal 04/01: Escolha uma carta e receba um conselho divino

Hoje é segunda-feira, ou seja, dia de Tarot Semanal 04/01! E é uma tiragem muito especial, afinal é a primeira tiragem de ano de 2021. O ano de Vênus acabou de chegar, e com ele veio muita esperança. Contudo, é importante lembrar que 2021 será uma evolução do que aprendemos em 2020. Por isso, vale rever no que erramos e acertamos no ano passado nessa primeira semana.

Leitura do Tarot Semanal 04/01

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 04/01

Conselhos do Tarot Semanal 04/01

Conjunto 1 – O Sol e a Aliança

O seu conselho do Tarot Semanal 04/01 te revela que coisas boas estão por vir! A carta do sol simboliza boas novas, e é tudo o que queremos em 2021, certo? Contudo, é importante não se esquecer que o sol não te deixa esconder nada e que você deve evoluir com o que aprendeu no passado. Se você repetir os mesmo erros, a evolução e as boas novas que o sol te promete não irão surgir.

Do lado da carta do sol vemos a carta da aliança. Por isso, para você ter coisas boas pela frente você precisará formar novas alianças. Começe o ano tomando um banho de descarrego e olhe com mais carinho para as pessoas que estão do seu lado. Alguma amizade ou sociedade pode te trazer muitas coisas boas.

Por fim, esse conjunto de cartas simboliza que um novo relacionamento pode estar por vir para você. E caso você já esteja com alguém, muita coisa boa irá florescer entre vocês. Aproveite para conferir o calendário lunar e tomar um banho para o amor em uma sexta-feira de lua cheia.

Conjunto 2 – O Navio e a Cobra

A carta do navio e da cobra, uma do lado da outra, te pedem muita atenção. O seu conselho do Tarot Semanal 04/01 te avisa que em algum tempo você poderá encontrar pessoas de má índole perto de você. Portanto, tenha mais atenção ao contar seus segredos e tome um banho de arruda sempre que sentir necessidade.

A carta do navio mostra que as cobras que estão por vir ainda estão longe. Por isso, não precisa se preocupar por enquanto. Contudo, nos próximos meses, você pode encontrar pessoas que não são legais. É muito importante tomar cuidado com isso e trabalhar bem a sua comunicação e seu chakra laríngeo. As cobras podem fofocar algo em relação a você, então se adiante e sempre deixe tudo claro e evite contar seus segredos para qualquer um.

Conjunto 3 – A Foice e o Mensageiro

Antes de tudo, o ano de 2021 pede limpeza. Portanto, faça um banho de descarrego antes de pedir qualquer coisa. O seu conselho do Tarot Semanal 04/01 é bem claro: corte o que não faça sentido e você alcançará o que deseja.

A carta da foice pede uma transformação, ou seja, uma limpeza e um corte nas coisas que não fazem sentido. Caso sinta necessidade, faça uma magia de banimento durante a lua minguante. Após isso, faça um mapa dos sonhos, colocando o seu nome e data de nascimento no meio de um papel e os seus desejos em volta. Assim, você abrirá portas para o que deseja tirando o que não faz mais sentido para você.

