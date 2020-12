Tarot Semanal 28/12: Escolha uma carta e receba um conselho divino

Hoje é segunda-feira, ou seja, dia de Tarot Semanal 28/12, ou melhor, do último tarot do ano de 2020. O ano já está acabando e todos querem renovar as esperanças e ver o que 2021 nos reserva. Tenha calma, tome um banho de descarrego e depois um banho de prosperidade para que as melhores energias te rodeiem.

Você não chegou aqui à toa, ainda mais nessa época do ano. Por isso, aproveite e leia o seu conselho divino.

Leitura do Tarot Semanal 28/12

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 28/12

Conselhos do Tarot Semanal 28/12

Conjunto 1 – A Carta e a Cruz

O seu conselho do Tarot Semanal 28/12 começa com uma carta que representa o aviso. Sendo assim, algo está vindo até você. Preste mais atenção ao seu redor, pratique meditação para desacelerar os pensamentos e compreender o que você precisa.

Contudo, o que está por vir não é ruim. Logo em seguida vemos a carta da cruz, que representa vitória, ou seja, o que está vindo para você é algo bom. Continue na sua caminhada, mantenha o foco nos seus planos e saiba que em 2021 você irá colher tudo o que plantou no ano de 2020. Porém, vale lembrar que a carta da cruz alerta para dificuldades que irão surgir no meio do caminho. Você terá vitória no que deseja, mas pode precisar abrir mão de outras coisas e a caminhada pode ser dolorido. Por isso, nunca esqueça do seu propósito para não desistir.

Conjunto 2 – A Morte e o Sol

O seu conselho do Tarot Semanal 28/12 é bem claro: feche ciclos e se livre do que não te leva para frente, só assim coisas boas entrarão na sua vida. Paulo Coelho já disse uma vez: “feche algumas portas. Não por orgulho ou arrogância, mas porque já não levam a lugar nenhum”. E é exatamente isso que você deve fazer.

A primeira carta que apareceu foi a da morte, mas não se preocupe. Essa carta não significa morte no seu sentido literal. Essa carta significa que você precisa fechar algum ciclo para que a evolução, significa da carta do sol, chegue até você. Reflita sobre isso, pratique ho’oponopono para liberar memórias antigas sem mágoa e faça uma magia de banimento dia 6/01, dia da primeira lua minguante de 2021, que serve para fazer uma faxina emocional.

Portanto, feche ciclos para a evolução e as coisas boas entrarem na sua vida. O sol pede para olharmos para as nossas sombras, então pode não ser tão fácil assim, mas valerá a pena.

Conjunto 3 – O Buquê e a Montanha

O seu conselho do Tarot Semanal 28/12 pede calma. Não é hora de tomar nenhuma decisão importante, apenas curta o momento e reflita sobre o ano que passou.

A carta do buquê representa bem-estar, então curta esse momento. Aproveite para fazer algum ritual ou banho com canela para atrair prosperidade durante esse começo de ano e passe esse tempo com a família. Afinal, esse será o ano de vênus, que pede para nos aproximarmos de nossos entes queridos e trazermos mais amorosidade para a nossa vida.

Contudo, a carta da montanha fala de justiça. Sendo assim, não cometa nenhum injustiça e saiba que as coisas corretas acontecerão com você, mesmo que você não compreenda agora. E repense em como você se posiciona em relação aos outros. É importante que você reveja como você se coloca em determinadas situações, talvez você esteja olhando apenas para um lado e a vida tem outros caminhos para te apresentar.

