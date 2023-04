Feriado de Tiradentes em São Paulo 2023: veja o que abre e o que fecha

Com o feriado de Tiradentes, celebrado neste dia 21 de abril, sexta-feira, o comércio em São Paulo vai sofrer alterações no horário de funcionamento. Confira abaixo o que abre e o que fecha em São Paulo:

Bancos - feriado de Tiradentes em São Paulo

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as agências não abrem no feriado de Tiradentes em São Paulo. Portanto, contas com data de vencimento na sexta-feira podem ser pagas pelo aplicativo, internet banking e caixas eletrônicos de autoatendimento.

As contas como de água e luz com vencimento no dia 21 de abril poderão ser pagas, sem multa, no próximo dia útil aos feriado, conforme prevê a lei prevê.

Serviços de Saúde - feriado de Tiradentes em São Paulo

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que nesta sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, funcionarão normalmente as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, inclusive para vacinação contra a Covid-19, influenza e multivacinação. No sábado (22), a imunização ocorrerá nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

Veja a seguir os equipamentos que estarão ABERTOS durante o feriado:

• Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 19h;

• AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas – das 7h às 19h;

• Hospitais Municipais (HMs);

• Hospitais Dia - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h;

• Prontos-socorros Municipais (PSMs);

• Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

• Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

• Laboratório de Emergência Toxicológica (LET);

• Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

• Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Parques - feriado de Tiradentes em São Paulo

O Ibirapuera e outros espaços da cidade estarão abertos neste feriado. Os parques municipais naturais e urbanos irão funcionar normalmente no feriado de Tiradentes (21). Os horários de cada unidade estão disponíveis aqui.

Minhocão

O horário de funcionamento do Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, será das 7h às 21h45. O público contará com tapetes de ioga, barras de street para patins e skate, poderá utilizar o tabuleiro de xadrez, e também bancos e espreguiçadeiras.

Segurança terceirizada, com controle de acesso nas alças do Elevado, assim como serviço de limpeza, monitores, banheiros químicos, lixeiras, sinalização, brigadistas e ambulância para atendimento médico integram a estrutura do local.

Rodízio

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), informa que o rodízio municipal para veículos de passeio está suspenso hoje.

A programação volta ao normal no dia 24 de abril, uma segunda-feira, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Bolsa de valores

A bolsa de valores do Brasil, a B3, não vai operar.

Alimentação

Supermercados, padarias e açougues podem funcionar em seu horário habitual. Restaurantes podem abrir também em horário normal.

Lotéricas, escolas e serviços apenas online

As lotérocas vão fechar durante o feriado de Tiradentes. Os sorteios serão retomados no sábado.

Procon, Detran e Poupatempo seguem com as agências fechadas.

Escolas particulares, municipais e estaduais estarão fechadas.

Feriado de Tiradentes

Este feriado nacional no Brasil é comemorado anualmente no dia 21 de abril. O Dia de Tiradentes no Brasil comemora a execução do herói nacional brasileiro Joaquim José da Silva Xavier (16 de agosto de 1746 - 21 de abril de 1792).

Ele foi um revolucionário brasileiro que, como fundador do movimento da Inconfidência Mineira, lutou pela independência do Brasil e pela libertação do poder colonial português.

O aniversário de sua morte (21 de abril) tornou-se feriado nacional depois que a república foi proclamada em 1889.