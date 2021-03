O que abre em São Paulo durante o feriado antecipado?

Para conter a disseminação da covid-19, a cidade de São Paulo conta com um período de feriado, que começa hoje (26) e segue até o domingo de Páscoa, no dia 04 de abril. Com isso, diversos setores de serviços e do comércio não funcionam. O DCI preparou uma lista para você entender o que abre São Paulo durante o período.

Foram antecipados dois feriados de 2021 (Corpus Christi; de junho; e Dia da Consciência Negra, de novembro) e três feriados de 2022 (aniversário de São Paulo, de janeiro; Corpus Christi, de junho; e Dia da Consciência Negra, de novembro). Ao todo, serão 10 dias não úteis, contando também com dois finais de semana e o feriado nacional da Paixão de Cristo, em 2 de abril.

O que abre em São Paulo?

Supermercados Segundo a Apas (Associação Paulista de Supermercados), os estabelecimentos são serviços essenciais durante a pandemia. Com isso, não irão adotar a antecipação dos feriados. Farmácias As farmácias abrem em São Paulo durante o feriado antecipado. Bancos As agências bancárias devem permanecer fechadas ao longo período do feriado antecipado. O atendimento nas unidades bancárias fechadas, segundo a Febraban, deve ser online via internet ou em caixas eletrônicos. Apesar dos bancos não funcionarem no feriado antecipado SP, o vencimento dos boletos não mudou. Nesse sentido, as datas de vencimento de contas continuam as mesmas e o pagamento deve ser feito pelo canais digitais, como internet banking ou aplicativo, e nos caixas eletrônicos. Por outro lado, a Caixa anunciou nesta sexta-feira (26) que 133 agências funcionarão das 8h às 12h durante o feriado antecipado. O atendimento, no entanto, será exclusivo para beneficiários de programas sociais. Transporte Público A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo (SPTrans), informou que nenhuma alteração será executada no transporte municipal. Com isso, os passageiros conseguirão utilizar os ônibus normalmente. Nos dias 26, 29, 30 e 31 de março, 1º e 2 de abril, a frota será correspondente a de um dia útil. Enquanto isso, nos dias 27 de março e 3 de abril (sábados), será a que está operando aos sábados. Já nos dias 28 de março e 4 de abril (domingos), a frota será aquela que está rodando aos domingos. As linhas do metrô e da CPTM também seguem com funcionamento normal durante o feriado antecipado. Escola abre em São Paulo?

As escolas da rede municipal e estadual de São Paulo continuarão de recesso durante o feriado antecipado. As escolas particulares podem funcionar de forma remota.

Detran abre em São Paulo?

As centrais de atendimentos do Detran na capital, que funcionam nos postos do Poupatempo seguem fechadas. O atendimento segue sendo pelo meio digitais.

Além disso, na quarta-feira (24) o Detran-SP suspendeu por tempo indeterminado o prazo de vencimento de sete tipos distintos de procedimentos de trânsito. A suspensão é para auxiliar os cidadãos que precisam do serviço, mas não acesso à internet.

INSS abre em São Paulo?

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na capital paulista estão fechadas de 26 de março a 1º de abril.

Quem tinha atendimento agendado nesses dias em que não haverá expediente será contatado pelo INSS para remarcação de dia e horário.

Quase todos os serviços do INSS podem ser acessados a distância, pelos canais remotos de atendimento. Tanto pelo Portal Meu INSS (aplicativo e site gov.br) e a Central Telefônica 135.

Correios abre em São Paulo?

Os Correios, por serem considerados serviços essenciais, terão os serviços mantidos. Leia a nota divulgada pela instituição:

“Comunicamos que, como medida para diminuir a circulação de pessoas nas ruas, no intuito de conter a transmissão do novo coronavírus, alguns Estados e Municípios poderão decretar a antecipação de feriados, conforme observado para os municípios de São Paulo e Santos.

Ressaltamos que o Artigo 3º do Decreto Presidencial 10.282, de 20 de março de 2020, ratifica os Serviços Postais como essenciais. Portanto, mesmo em feriados antecipados, os serviços de postagem e de distribuição de cartas e encomendas serão mantidos, reforçando o compromisso dos Correios em prover à população e empresas soluções de comunicação e logística.

Em relação à rede de agências, esclarecemos que no Portal dos Correios, na página Busca Agência, será possível obter diariamente informações sobre as unidades abertas ao público”.

Fase vermelha emergencial Um decreto do Governo de São Paulo prevê também a vedação de “cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo” até 30 de março. A medida é válida não apenas na capital, mas sim para todo o estado. Todos os parques municipais urbanos e naturais permanecem fechados enquanto perdurar a Fase Emergencial de enfrentamento à pandemia. A medida segue as determinações do Governo do Estado de São Paulo. Além disso, estão suspensos também os serviços como: academias, salões de beleza, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios, clubes e lojas de rua, incluindo as lojas de material de construção. Litoral A Região Metropolitana da Baixada Santista está com medidas restritivas de circulação desde a última terça-feira (23). Quem descumprir as regras está sujeito à multa de até R$ 10 mil. Dentre as principais restrições durante o lockdown na Baixada Santista, estão proibidos: Acesso às praias e calçadões;

Feiras livres;

Obras civis públicas e particulares não essenciais;

Hotéis, pensões, pousadas e motéis;

Comercialização de imóveis de temporada;

Serviços de drive-thru. Novo horário do rodízio em São Paulo Desde a última segunda-feira (22), a cidade de São Paulo conta com um novo esquema de rodízio. A mudança vale para os dias úteis, sábados e feriados, das 20h às 5h do dia seguinte. Os horários tradicionais do rodízio em SP, das 7h às 10h, e das 17h às 20h, estão suspensos. Confira a seguir em quais dias e o horário do novo rodízio em SP. Final de placa – dia da semana 1 e 2 – das 20h de segunda-feira às 5h de terça;

3 e 4 – das 20h de terça-feira às 5h de quarta;

5 e 6 – das 20h de quarta-feira às 5h de quinta;

7 e 8 – das 20h de quinta-feira às 5h de sexta;

9 e 0 – das 20h de sexta-feira às 5h de sábado. Cidades que anteciparam o feriado no Brasil Além de São Paulo, outras cidades no Brasil também anteciparam feriados para frear a propagação da covid-19. Em alguns lugares, as medidas já estão em vigor. Cidades da Região do ABC Paulista Na região que reúne as prefeituras de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não haverá dia útil de 27 de março a 4 de abril. Mesmo os setores considerados essenciais devem encerrar às 17h, com exceção dos serviços de saúde, como hospitais públicos e privados, urgência e emergência, farmácias, laboratórios e hospitais veterinários. Taubaté A Prefeitura de Taubaté decidiu antecipar alguns feriados do município. Com isso, não há dia útil na cidade entre os dias 29 de março e 4 de abril. Foram antecipados as seguintes datas: 4 de outubro, dia do padroeiro da cidade e os aniversários da cidade, do dia 5 de dezembro de 2021 e 2022.

Rio de Janeiro