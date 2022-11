Rodízio de carros em São Paulo está suspenso até terça, 15 de novembro

Com o feriado do Dia da Proclamação da República, o rodízio de carros em São Paulo está suspenso na segunda-feira (14) e na terça-feira (15). Veja como vai funcionar o trânsito na capital paulista, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Como vai funcionar o rodízio de carros em SP?

Segundo informações da CET, o rodízio de carros SP fica suspenso na segunda-feira (14) e no feriado de 15 de novembro. No entanto, no dia 14, o rodízio de veículos pesados, Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) estão mantidos. As faixas exclusivas de ônibus não estão liberadas também.

Já na terça-feira (15), o rodízio de carros e caminhões fica suspenso e as demais restrições não vigoram, em decorrência do Dia da Proclamação da República.

Transporte público no feriado

Segundo informa a Prefeitura, não haverá alteração da frota de ônibus na segunda-feira (14). Já no dia 15, a circulação será a mesma de um sábado, com cerca de 6,8 mil veículos rodando na cidade.

O atendimento da SPTrans funcionará normalmente no feriado das 6h às 22h, em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes. O Posto Central e as lojas Jabaquara e Santana estarão fechadas na terça-feira (15) e retornam atendimento na quarta-feira (16). Para mais informações sobre o trânsito da capital paulista, é possível ligar no SP156.

Regras do rodízio de carros em São Paulo

O rodízio de carros e caminhões SP determina que a cada dia da semana, de segunda à sexta, dois finais de placa não podem rodar no chamado centro expandido da cidade nos horários de pico. As restrições vigoram das 7h às 10h e das 17h às 20h durante os dias úteis.

O centro expandido é delimitado pelas marginais Tietê e Pinheiros, mais as avenidas dos Bandeirantes, Afonso d'Escragnolle Taunay, Presidente Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Luís Inácio de Anhaia Melo, Salim Farah Maluf e o Complexo Viário Maria Maluf. O rodízio é estabelecido nesses locais, pois são os pontos de maior movimentação da cidade, portanto, o trânsito é mais pesado.

Veja as datas em que cada placa fica impedida de rodar

Finais 1 e 2: das 7h às 10h e das 17h às 20h de segunda-feira

Finais 3 e 4: das 7h às 10h e das 17h às 20h de terça-feira

Finais 5 e 6: das 7h às 10h e das 17h às 20h de quarta-feira

Finais 7 e 8: das 7h às 10h e das 17h às 20h de quinta-feira

Finais 9 e 0: das 7h às 10h e das 17h às 20h na sexta-feira

Regras para veículos pesados

Os veículos pesados ainda têm outras restrições, no dia de seu rodízio de placas, os caminhões ficam impedidos de rodar nos seguintes locais:

Marginal Tietê, em todas as suas denominações, no trecho compreendido entre a Ponte, Tatuapé e o Trevo de 32 – “Cebolão”;

Trevo de 32 – “Cebolão”, em toda a sua extensão;

Marginal Pinheiros, em todas as suas denominações, no trecho compreendido entre o Trevo de 32 – “Cebolão” e a Avevida dos Bandeirantes;

Marginal Pinheiros, em todas as suas denominações, no trecho compreendido entre o Trevo de 32 – “Cebolão” e a Avevida dos Bandeirantes; Avenidas dos Bandeirantes, em toda a sua extensão;

Affonso D’Escragnole Taunay, em toda a sua extensão;

Ministro Aliomar Baleeiro, em toda a sua extensão;

Complexo Viário Maria Maluf, em toda a sua extensão;

Presidente Tancredo Neves, em toda a sua extensão;

Malvina Ferrara Samarone, em toda a sua extensão;

Avenida das Juntas Provisórias, em toda a sua extensão;

Grande São Paulo, em toda a sua extensão;

Professor Luiz Inácio Anhaia Melo, entre o Viaduto Grande São Paulo e a Av. Salim Farah Maluf;

Salim Farah Maluf, entre a Av. Professor Luiz Inácio Anhaia Melo e a Ponte Tatuapé.

Isenção do rodízio

Veículos conduzidos por pessoas com deficiências ou doenças, táxis, motocicletas, ambulâncias, polícia e corpo de bombeiros são isentos do rodízio em SP. Segundo a CET, também são isentos os caminhões destinados a serviços públicos.

