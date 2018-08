Para 47,6% das micro e pequenas empresas (MPEs) de São Paulo, a valorização do dólar sobre o real é considerada prejudicial. Entre os principais problemas enfrentados pelos empresários está o encarecimento das matérias-primas que sofrem influência do câmbio.

Outra dificuldade citada pelos donos das MPEs é a desvalorização do real, que gera insegurança na categoria e expectativas negativas em relação à economia brasileira. As informações, divulgadas hoje, fazem parte de levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (Sebrae-SP).

Segundo dados do Banco Central (BC), o dólar oficial valorizou sobre o real, neste ano até hoje, 23,3%. Passou de R$ 3,30 para R$ 4,07. A opinião dos empresários paulistas considera o câmbio até julho, quando foram realizadas as entrevistas para o levantamento. Naquele mês, o dólar subiu até 18,7%, a R$ 3,92.

No grupo dos negócios prejudicados, 42,8% das MPEs adquirem insumos e matérias-primas com preços atrelados ao dólar. Outras 36,3% compram produtos ou insumos importados.

Ainda no grupo das empresas que enfrentam dificuldades com o câmbio, 20,7% consideram que a desvalorização do real torna o cenário muito mais inseguro. Isso porque a sensação entre os entrevistados é de que a economia deve patinar com a moeda nacional perdendo força.

Por outro lado, 1,5% se sente beneficiado pela valorização do dólar. Dentro deste grupo, 51,4% comemora que os preços de seus produtos ficam mais baratos em relação aos importados. E 50,6% avaliam que a exportação é facilitada com o câmbio atual.

Dentro do universo da pesquisa, 47,1% dos entrevistados avaliam que a valorização do dólar não altera os negócios. Segundo o Sebrae-SP, cerca de 3,8% não souberam responder sobre os impactos.

O levantamento contou com cerca de 1,7 mil empresas de comércio e serviços, com até 49 empregados, e da indústria de transformação, com até 99 empregados. O limite de faturamento bruto anual era de R$ 4,8 milhões.