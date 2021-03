Cotação do dólar 05/03/2021 – Dólar registra alta e fecha a R$ 5,70

Cotação do dólar 05/03/2021 – A moeda norte-americana fechou a semana em sua maior alta desde novembro de 2020, perto dos R$ 5,70, valor comercial. Às 10h05 no horário de Brasília, o dólar registrou um crescimento de 0,67%, e fechou o dia em valorização, sem grandes oscilações.

Já é a terceira semana que o dólar fecha em alta, em meio ao mercado tenso com as votações da PEC Emergencial no Congresso Nacional. Durante a semana, a estrobilização da moeda se deu por conta da decisão do Senado Federal, que aprovou o texto-base da PEC. Agora, depende da Câmara para o andamento ter continuidade.

No cenário exterior, a cotação do dólar registrou apreciação de 1,45%. Somando o resultado com às três últimas semanas, a moeda se fortaleceu 5,77%. Nesta sexta (05/03/2021), o desempenho dos Estados Unidos fez com que a cotação do dólar se valorizasse perante aos países ricos, o que aumentou os investimentos no país.

Cotação do dólar 05/08/2021 – Ações

O Ibovespa, principal índice da B3, encerrou o dia em alta. Mesmo em meio a tensão fiscal do governo brasileiro, a bolsa de valores brasileira concluiu a semana com um aumento de 4,7%.

Com a divulgação do relatório de emprego dos EUA, que revelou a criação de 379 mil vagas em fevereiro de 2021, a moeda norte-americana foi supervalorizada, e os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq fecharam em altas entre 1,5% e 2%. Ainda neste mesmo cenário, os juros dos títulos de vencimento em 10 anos do Tesouro americano voltaram a 1,55%.

Com a PEC Emergencial aprovada no Senado, a Câmara prevê uma análise que não deve demorar muito. O presidente Arthur Lira (PP-AL), garantiu que o intuito é que a primeira parcela do benefício seja paga ainda neste mês de março. Isso contribuiu para a cotação do dólar recuar levemente nesta sexta (05/03/2021).

O termo em relação ao teto de gastos do governo federal com o auxílio emergencial está garantida e respeitando o limite de R$ 44 bilhões, segundo consta no texto-base da PEC.

Fonte: Reuters, Refinitiv

