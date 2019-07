SÃO PAULO - O dólar subiu nesta quinta-feira ao maior patamar em mais de duas semanas contra o real, acima de 3,78 reais, em meio a dúvidas sobre a disposição dos bancos centrais para aumentar a liquidez no mundo, expectativa essa que nas últimas semanas patrocinou a valorização do real e de outras moedas emergentes.

O dólar à vista fechou em alta de 0,36%, a 3,7826 reais na venda.

É o maior nível desde 8 de julho (3,8081 reais).

O mercado demonstrou certa frustração com o tom do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, considerado menos inclinado a estímulos do que o antecipado. Isso, somado a dados mais fortes nos Estados Unidos, adicionou mais dúvidas sobre a disposição do Federal Reserve (Fed) em promover um corte mais agressivo de juros na semana que vem.

Boa parte da queda recente do dólar esteve relacionada à perspectiva de condições monetárias mais frouxas no mundo, diante da ampla expectativa de que os principais bancos centrais reforçariam medidas de estímulo.

O alívio nas condições financeiras no exterior aumentaria a liquidez, que poderia migrar para mercados que oferecem retornos comparativamente mais elevados, caso do Brasil. Com mais fluxo, o dólar tenderia a cair.

O cenário geral, porém, segue favorável a mais valorização do real, de acordo com estrategistas do CIBC Capital Markets, braço do Canadian Imperial Bank of Commerce. "Esperamos que a tendência de queda do dólar ante o real se mantenha em direção aos 3,65 reais, conforme as diluições da reforma da Previdência são mantidas em patamares mínimos", disseram os estrategistas em nota a clientes.

A última vez que o dólar foi cotado na faixa de 3,65 reais foi em 31 de janeiro passado (3,6588 reais).