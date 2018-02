Receita Federal disponibiliza manual para operações com moeda em espécie. Foi publicado no Diário Oficial da União Ato Declaratório Executivo nº 1, de 2018, que aprova a versão 1.0 do Manual de Preenchimento da Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME). São obrigadas à entrega as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que, no mês de referência, tenham recebido valores em espécie, em parte ou no todo em moeda estrangeira. /Da Redação

Receita Federal esclarece dúvidas sobre contribuições previdenciárias. Desde dezembro de 2017, diversos contribuintes têm recebido correspondências, em meio físico e/ou por mensagens em suas caixas postais do Portal e-CAC, alertando quanto à existência de irregularidades nas contribuições previdenciárias. A regularização pode ser feita até o dia 2 de março de 2018./ Da Redação

Fisco Federal em Ponta Grossa autua grupo empresarial em R$ 480 milhões. A Delegacia da Receita Federal em Ponta Grossa (Paraná) encerrou na semana passada ação de fiscalização de grupo empresarial que atua na região dos Campos Gerais. Tal procedimento resultou no lançamento de um crédito tributário que ultrapassa a cifra de R$ 480 milhões. Foi comprovado existência de um negócio que visava à sonegação. / Da Redação