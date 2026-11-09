Gás do Povo é prorrogado até 2031 e pode beneficiar 15 milhões de famílias
Gás do Povo é prorrogado
O programa Gás do Povo, que garante recargas gratuitas de botijão de gás de cozinha para famílias de baixa renda, foi prorrogado pelo governo federal até novembro de 2031. A medida provisória foi publicada nesta segunda-feira (9) e prevê a continuidade do benefício, que deve alcançar mais de 15 milhões de famílias brasileiras.
A iniciativa permite a retirada gratuita de botijões de GLP de 13 kg em estabelecimentos credenciados. A quantidade de recargas disponíveis por ano varia conforme o número de integrantes da família.
Apesar da publicação da medida provisória, a continuidade do programa ainda depende da aprovação do Congresso Nacional.
Quem tem direito ao Gás do Povo?
Para receber o benefício, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com os dados atualizados nos últimos 24 meses.
Também é necessário cumprir os seguintes critérios:
- Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;
- Manter o cadastro atualizado no CadÚnico;
- Atender às regras de seleção do programa.
Famílias que recebem o Bolsa Família têm prioridade na seleção. A inclusão é feita automaticamente, conforme os critérios estabelecidos pelo governo federal.
Quantos botijões gratuitos cada família pode receber?
O número de recargas gratuitas depende da quantidade de pessoas que vivem na mesma residência. O benefício prevê de quatro a seis botijões por ano, conforme a composição familiar.
O auxílio é destinado exclusivamente à recarga de botijões de gás de cozinha de 13 kg, com retirada em revendas participantes do programa.
Para 2027, estão previstos R$ 7,63 bilhões no Orçamento para financiar o programa.
A proposta busca reduzir o peso da compra do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda e ampliar o acesso a uma fonte de energia mais segura para preparar alimentos.
A iniciativa também pretende diminuir o uso de lenha e outros combustíveis improvisados nas residências, reduzindo a exposição à fumaça e os problemas associados à poluição dentro de casa.
Com a prorrogação até 2031, o governo pretende manter o auxílio como parte das políticas de proteção social e segurança energética no país.