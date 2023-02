Eliminatórias de Basquete: onde assistir jogo do Brasil x Estados Unidos hoje (26/02)

Valendo a rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete, as seleções se enfrentam neste domingo

Tem clássico no basquete hoje! As seleções de Brasil e Estados Unidos se enfrentam neste domingo, 26 de fevereiro, na última rodada da segunda fase das Eliminatórias de basquete para a Copa do Mundo na temporada. O jogo do Brasil acontece em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, às 21h10 (Horário de Brasília) hoje. A Seleção Brasileira precisa vencer para garantir a classificação à Copa do Mundo de Basquete.

Dezesseis atletas representam a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete. O técnico Gustavo de Conti disponibilizou a lista nas redes sociais pelo perfil Basquete Brasil.

Porém, segundo o site Olympics, Lucas Dias foi liberado enquanto Wesley Castro substitui Tim Soares.

Transmissão e onde assistir jogo do Brasil x Estados Unidos hoje

O jogo de basquete entre Brasil e Estados Unidos será transmitido às 21h30 na ESPN 2 e Star Plus.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o torcedor deve sintonizar a emissora para assistir as emoções do clássico no basquete neste domingo. O canal pode ser assistido em todo o Brasil.

Para curtir online, o Star + é quem transmite a partida. É preciso ser assinante e dá para sintonizar no aplicativo do celular, tablet, smartv e videogames.

Como vem o Brasil?

Nas Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete 2023, o Brasil precisa vencer os Estados Unidos neste domingo para garantir a vaga até o Mundial. Se perder, se despede e não vai disputar a competição na temporada.

A Seleção Brasileira está em segundo lugar no grupo com sete vitórias e quatro derrotas nas eliminatórias. A equipe vem de derrota para Porto Rico por 90 x 92 e, se tivesse ganhado, o elenco garantiria a classificação.

Enquanto isso, Estados Unidos está na liderança do grupo F com nove vitórias e duas derrotas, e já está classificado para o Mundial da temporada.

Confira a campanha do Brasil nas eliminatórias até aqui.

1ª fase

Brasil 77 x 53 Chile

Chile 55 x 81 Brasil

Brasil 85 x 66 Uruguai

Brasil 119 x 73 Colômbia

Uruguai 60 x 73 Brasil

Colômbia 104 x 98 Brasil

2ª fase

Porto Rico 75 x 72 Brasil

Brasil 72 x 82 México

Estados Unidos 79 x 94 Brasil

México 56 x 102 Brasil

Brasil 90 x 92 Porto Rico

Copa do Mundo de Basquete dá vaga para Paris 2024

Além de valer o título mundial no basquete masculino, a Copa do Mundo em 2023 também distribui vagas para as Olimpíadas de Paris no ano que vem.

Segundo o site Olympics, o Mundial masculino vai distribuir sete das 11 vagas disponíveis de acordo com a posição final dos países. Entre as sete vagas, duas vão ser para as Américas, duas para a Europa, e uma para África, Ásia e Oceania.

O Brasil competiu no basquete masculino em Londres, em 2012, e no Rio de Janeiro, em 2016, mas ficou fora de Tóquio em 2020.

Convocação do Brasil no basquete masculino

Confira a convocação para o jogo do Brasil.

Armadores:

Marcelinho Huertas – Tenerife (Espanha)

Yago dos Santos - Ratiopharm Ulm (Alemanha)

Elinho Corazza - São Paulo

Alas/Armadores:

George de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Gran Canaria (Espanha)

Gui Deodato - Flamengo

Alas:

Léo Meindl - U-Banca (Romênia)

Guilherme Santos - Santa Cruz Warriors (Estados Unidos)

Alas/pivôs:

Gabriel Jaú – Flamengo

Márcio Santos - SESI Franca

Bruno Caboclo - Ratiopharm Ulm (Alemanha)

Rafael Mineiro - Flamengo

Pivôs:

Rafael Hettsheimeir – Flamengo

Lucas Mariano - SESI Franca

Wesley Castro – 123 Minas

